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Knoten in der Lunge: Papst muss operiert werden

Papst in weißer Kutte winkt, begleitet von Bischof und Sicherheitsleuten, Menschenmenge im Hintergrund.
© APA/AFP/ALBERTO PIZZOLI
Papst Leo XIV. hat angekündigt, sich in den nächsten Tagen einer Lungenoperation zu unterziehen. Die Ärzte entdeckten bei ihm zuvor einen gut lokalisierten Knoten.
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Die Bekanntgabe erfolgte während des Angelusgebets durch das Kirchenoberhaupt persönlich. Die Mediziner hatten bei einer Untersuchung eine Veränderung festgestellt, weshalb nun ein chirurgischer Eingriff zur Entfernung des Gewebes ansteht.

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Frühes Stadium des Befunds

Der Papst erläuterte die Situation mit den Worten: "Die Ärzte haben einen Knoten in meiner Lunge gefunden. Er wurde in einem sehr frühen Stadium entdeckt und war gut lokalisiert. Die Ärzte halten einen Eingriff für angebracht, und so habe ich mich ihrem Rat folgend für eine Operation entschieden, um ihn entfernen zu lassen. Die Operation ist bereits für die nächsten Tage geplant. Ich danke Ihnen für Ihre spirituelle Verbundenheit und vertraue auf Ihre Gebete."

Entscheidung nach ärztlichem Rat

Mit dem Schritt folgt der Papst der Empfehlung des behandelnden Ärzteteams. Der Eingriff soll in den kommenden Tagen durchgeführt werden, um den früh entdeckten Knoten vollständig zu entfernen.

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