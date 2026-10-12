Trump will Ozean nach sich benennen

US-Präsident Donald Trump sorgt mit einer neuen Idee für Aufsehen: Er bringt für Atlantik oder Pazifik den Namen Trump-Ozean ins Spiel.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Bei einer Wahlkampfveranstaltung in Tennessee am Samstag hat US-Präsident Donald Trump eine ungewöhnliche Idee geäußert. In Clarksville erklärte der 80-Jährige, er denke über eine Namensänderung großer Weltmeere nach. Wie die "New York Post" den Präsidenten zitiert, sagte Trump: "Also brauchen wir einen Fluss, wir brauchen einen Ozean". Weiter führte er aus: "Ich habe deshalb überlegt, entweder den Atlantik oder den Pazifik umzubenennen. Wir könnten ihn Trump-Ozean oder Ozean der Amerikaner nennen, irgendetwas in der Art".

Donald Trump. © Starpix/Tuma/CP

Pläne für Flüsse und Meere

Auch bei Flüssen zieht Trump Umbenennungen in Betracht, möchte den Hudson River jedoch verschonen, da Henry Hudson gute Arbeit geleistet habe. Ebenso soll der Mississippi seinen Namen behalten, da Trump den gleichnamigen Bundesstaat schätzt und auf seinen dortigen Wahlerfolg verweist. Bereits in der Vergangenheit veranlasste der US-Präsident die Umbenennung des Golfs von Mexiko in "Golf von Amerika" und strebte für den Ontariosee im Handelsstreit mit Kanada die Bezeichnung "Amerikasee" an. Weitere Ideen wie "New America" für New Mexico oder "Trump-Straße" für die Straße von Hormus wurden bislang nicht umgesetzt.

Namensänderungen an Gebäuden und Einrichtungen

Der frühere Immobilienmogul wendet diese Praxis auch bei Bauwerken an. Im vergangenen Jahr wurde der Hauptsitz des US-Friedensinstituts in "Donald J. Trump Institute of Peace" umbenannt. Ein Versuch, das Kennedy Center in Washington nach sich selbst zu benennen, wurde gerichtlich gestoppt. Daraufhin ließ die Regierung den Schriftzug verhüllen, während Trump später Pläne für einen möglichen Abriss des Kulturzentrums prüfte.