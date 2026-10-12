Strick im Herbst 2026: Diese Pullover und Muster liegen im Trend

Der Herbst ist da, der Winter steht vor der Tür und damit ist es offiziell Zeit, sich mit neuen Lieblingspullis einzudecken. Von luxuriösem Cashmere über Argyle-Muster bis zu kuscheligen Knit-Hoodies: Diese Stricktrends machen die kalte Jahreszeit modisch gemütlicher.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Sobald die Temperaturen sinken, wird Strickmode wieder zum Herzstück unserer Garderobe. Und die aktuellen Trends und Kollektionen von COS und COMMA liefern jede Menge Argumente dafür, warum ein neues Knit-Piece durchaus auf der Wunschliste landen darf.

1. Cashmere: Luxus zum Reinkuscheln

© COS

Wenn es um Strick geht, darf Cashmere in dieser Saison nicht fehlen. COS setzt auf hochwertige Cashmere-Pieces, die durch klare Schnitte und eine reduzierte Ästhetik überzeugen. Die Designs wirken zeitlos, lassen sich vielseitig kombinieren und passen sowohl zu lässigen Jeans als auch zu eleganten Stoffhosen.

2. Argyle bleibt uns erhalten

© COS

Das Rautenmuster ist zurück und offenbar noch lange nicht bereit, wieder aus unserem Kleiderschrank zu verschwinden. Argyle, das klassische Karomuster aus übereinanderliegenden Rauten, verleiht Pullis einen leicht nostalgischen, britisch inspirierten Look.



Bei COS findet sich das Muster nicht nur auf Pullovern, sondern auch auf dreieckigen Strickschals. Letztere sind ideal, wenn du den Trend erst einmal vorsichtig ausprobieren möchtest. Über einem schlichten Mantel oder einer Lederjacke wird der Schal zum Hingucker, ohne dass das gesamte Outfit nach Mustermix schreit.

3. Knit Essentials: COMMA setzt auf Softness

© Comma

Bei COMMA stehen weiche Texturen, zeitlose Silhouetten und ein angenehmes Tragegefühl im Mittelpunkt. Die neuen Knit Essentials verbinden hochwertige Strickqualitäten mit zurückhaltenden Farbnuancen und lassen sich unkompliziert in die Alltagsgarderobe integrieren.



Das Schöne an diesen Basics: Sie funktionieren nicht nur für einen einzigen Trendmoment. Ein schlichter Strickpullover in Creme, Grau, Beige oder einer sanften Herbstfarbe lässt sich über Jahre hinweg kombinieren und wirkt mit der richtigen Styling-Idee trotzdem immer wieder neu.



Ob zur Jeans im Alltag, über einem Hemd fürs Büro oder zu einem Rock am Wochenende: Gute Strick-Basics sind die Teile, zu denen wir greifen, wenn wir gut angezogen sein wollen, ohne lange darüber nachzudenken.

4. Der gemütliche Hoodie bekommt ein Upgrade

Hoodie aus Cashmere © COS

Wir lieben Hoodies für ihre Bequemlichkeit. In Cashmere oder besonders soften Strickqualitäten bekommt der Klassiker jetzt ein luxuriöseres Update. Statt ausschließlich nach Sport oder Sofa auszusehen, lässt sich der Knit-Hoodie auch raffiniert stylen zum Beipsiel mit einem Midi-Rock in Lederoptik oder einem Maxirock in Seidenoptik.

5. Zeitlose Strickteile statt kurzlebiger Trends

© Comma

So sehr wir uns auch in neue Muster und besondere Materialien verlieben: Ein guter Pullover muss nicht jede Saison neu erfunden werden. Schlichte Schnitte, hochwertige Materialien und Farben, die sich vielseitig kombinieren lassen, bleiben die verlässlichsten Begleiter für kalte Tage.



Die aktuellen Knit-Kollektionen von COS und COMMA zeigen zwei Seiten dieses Gedankens: Während Cashmere und Argyle für besondere Akzente sorgen, liefern reduzierte Strick-Basics die Grundlage für unzählige Outfits.