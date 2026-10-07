Von Life Ball bis Helmut Lang: Ausstellung im Wien Museum zeigt Wiens Mode-Schätze

Vier Jahrhunderte Mode, rund 350 Kleidungsstücke und die Geschichten hinter ihren Farben: Mit "Farbenspiel" lädt das Wien Museum zu einem außergewöhnlichen Streifzug durch die Wiener Modegeschichte.

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Ein Kleid aus dem Atelier der Schwestern Flöge, ein knallgelber Herrenanzug aus den Sixties, extravagante Accessoires für den Life Ball und Entwürfe von Helmut Lang für Falco: Für "Farbenspiel. Mode aus vier Jahrhunderten" holt das Wien Museum besondere Stücke seiner Modesammlung ins Rampenlicht. Seit 1. Oktober ist die Ausstellung am Karlsplatz zu sehen – die erste Modeausstellung des Hauses seit mehr als 15 Jahren.

Die Auswahl stammt aus einem Bestand von fast 30.000 Exponaten, der zu den größten Modesammlungen Europas zählt. Die Kuratorinnen Michaela Lindinger und Regina Karner haben daraus rund 350 Kleidungsstücke und Accessoires zusammengestellt, die vom 18. Jahrhundert bis in die Gegenwart reichen. Ihr roter Faden: die Farbe.

Wie viel Bedeutung wir mit unserer Garderobe transportieren, zeigt die neue Ausstellung "Farbenspiel. Mode aus vier Jahrhunderten" im Wien Museum © Wien Museum

Sechs Farben & unzählige Geschichten

Rot, Weiß, Schwarz, Blau, Grün und Gelb strukturieren die Ausstellung. Innerhalb dieser Farbwelten lässt sich verfolgen, wie sich die Bedeutung von Kleidung verändert hat. Ein Farbton kann Wohlstand sichtbar machen, Zugehörigkeit ausdrücken oder zum Zeichen des Protests werden. Was zu einer Zeit als angemessen gilt, kann in einer anderen provozieren.

Dabei bekommt die große Ballrobe ebenso viel Aufmerksamkeit wie das Arbeitskleid. Dessous, Bürokostüme, Kopfbedeckungen und Schuhe erweitern den Blick auf das, was Menschen tatsächlich getragen haben. Gerade diese Vielfalt macht die Ausstellung reizvoll: Modegeschichte steckt im festlichen Auftritt ebenso wie in der Garderobe für einen gewöhnlichen Arbeitstag.

Auch die Herstellung spielt eine Rolle. Natürliche und künstlich erzeugte Farbtöne erzählen davon, wie technische Entwicklungen die Möglichkeiten der Mode erweitert haben. Was Menschen tragen konnten, hing schließlich auch davon ab, welche Farben sich überhaupt herstellen ließen.

Rund 350 Kleidungsstücke erzählen im Wien Museum von Status, Sehnsucht und Selbstbewusstsein © Wien Museum

Von den Schwestern Flöge bis zur Popkultur

Zu den besonderen Stücken zählt ein Kleid aus dem Wiener Atelier der Schwestern Flöge um 1905. Unterschiedliche Lagen aus Tüll, Musselin und Metallgespinst erzeugen einen silbrigen Schimmer.

Einen ganz anderen Auftritt legt der gelbe Herrenanzug "Golden Twenties" von Licona aus dem Jahr 1968 hin. Mit seiner auffälligen Farbe und dem diagonalen Sakkoverschluss spiegelt er eine Zeit wider, in der die Popkultur auch die Herrenmode veränderte.

Besonders spannend ist außerdem ein Reformkleid von Kolo Moser, das er für seine Schwester Leopoldine entwarf. Es steht für eine Bewegung, die sich gegen das Korsett und für mehr Bewegungsfreiheit in der Frauenkleidung einsetzte. Hier wird unmittelbar sichtbar, wie eng Mode mit Vorstellungen vom weiblichen Körper verbunden ist.

Neben solchen historischen Stücken begegnet man bekannten Namen wie Gertrud Höchsmann, Fred Adlmüller, Adele List, Helmut Lang, Schella Kann und Susanne Bisovsky. Zusammen mit anonymen Alltagsstücken ergeben sie ein vielschichtiges Bild der Wiener Mode.

Die Ausstellung im Wien Museum läuft bis 28. März 2027 © Wien Museum

Wie die Geschichte heute weiterlebt

Bei einer exklusiven Führung wurde auch die Verbindung zur heutigen Wiener Modeszene greifbar. Laura Sänger von La Katz, Designerin Michel Mayer und Thomas Kirchgrabner vom Atelier Lena Hoschek sprachen über die Bedeutung von Farben für ihre Labels und darüber, wie historische Formen in aktuelle Entwürfe einfließen.

Die Stücke im Museum liefern bis heute Anregungen für neue Mode. Ihre Farben, Materialien und Schnitte erzählen von ihrer Entstehungszeit und können zugleich Ausgangspunkt für neue Kollektionen sein.