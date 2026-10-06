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Sublima Bag

Swarovski launcht die schönste Tasche für die Ballsaison 2027

LR
von
© Swarovski
Die Ballsaison kann kommen: Swarovski präsentiert mit der limitierten Sublima Bag ein funkelndes Statement-Piece, das selbst das schlichteste Abendkleid zum Hingucker macht.
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Wenn Wien bald wieder im Dreivierteltakt tanzt, darf neben Abendkleid und High Heels natürlich auch die passende Tasche nicht fehlen. Swarovski liefert dafür bereits jetzt eine besonders glamouröse Kandidatin: Die neue Sublima Bag für Herbst/Winter 2026 funkelt mit Tausenden Kristallen und sieht aus, als wäre sie eigens für lange Ballnächte entworfen worden.

© Swarovski

Rund 4.850 Kristalle sorgen für maximalen Glamour

Die elegante Clutch besteht aus hochwertigem italienischem Leder und wird mit rund 4.850 handapplizierten Swarovski Kristallen veredelt. Das Ergebnis ist ein Accessoire, das bei jeder Bewegung das Licht einfängt und damit garantiert nicht unbemerkt bleibt.

Inspiriert wurde das Design vom faszinierenden Lichtspiel und den präzisen Schliffen der bereits bekannten Sublima Schmuckfamilie. Die schlichte Silhouette der Tasche bildet dabei den perfekten Kontrast zu den opulenten Kristallapplikationen.

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Vier Farben für jeden Ball-Look

Erhältlich ist die Sublima Bag in vier monochromen Swarovski Colour Codes: Weiß, Pink, Gold und Grün. Während die goldene Variante besonders luxuriös wirkt und hervorragend zu Schwarz, Dunkelblau oder Bordeaux passt, ist Weiß die elegante Wahl für helle Roben. Pink und Grün setzen hingegen einen modernen Farbakzent und machen auch minimalistische Abendkleider sofort spannender.

Die Clutch ist kompakt, glamourös und auffällig genug, um den Schmuck beinahe zu ersetzen. Zu einem schlichten Kleid braucht es kaum mehr als passende Ohrringe und elegante Schuhe – den großen Auftritt übernimmt die Clutch.

© Swarovski

Weltweit streng limitiert

Wer mit der funkelnden Tasche liebäugelt, sollte allerdings nicht zu lange warten: Jede der vier Farbvarianten ist weltweit auf nur 200 Exemplare limitiert. Damit ist die Sublima Bag nicht nur ein luxuriöses Accessoire, sondern auch ein echtes Sammlerstück.

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