So verliebt! Diese Promi-Paare stahlen bei der Baby2Baby Gala allen die Show

Katy Perry und Justin Trudeau, Barbara Palvin und Dylan Sprouse & Co.: Bei der 15. Jubiläumsausgabe der Baby2Baby Gala 2026 in West Hollywood sorgten vor allem die Promi-Paare für jede Menge Herzklopfen und Blitzlichtgewitter.

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Es ist traditionell eine der wichtigsten Charity-Nächte des Jahres: Am Samstagabend versammelten sich die hochkarätigsten A-Lister der Film-, Musik- und Modebranche, um die Non-Profit-Organisation Baby2Baby zu unterstützen. In diesem Jahr feierte das Event sein 15-jähriges Bestehen und stellte mit einer Spendensumme von über 20 Millionen US-Dollar prompt einen neuen Rekord auf. Doch neben dem guten Zweck stand auf dem Red Carpet vor allem eines im Mittelpunkt: große Gefühle, Romantik und glamouröse Auftritte.

Diese Paare stahlen allen die Show

Auf dem Red Carpet zeigten sich die Stars von ihrer intimsten und verliebtsten Seite. Katy Perry und Justin Trudeau erschienen gemeinsam in abgestimmten Looks und posierten vertraut vor den Fotografen.

Justin Trudeau und Katy Perry © Getty Images for Baby2Baby

Katy Perry setzte auf einen außergewöhnlichen Champagner-Look aus der Couture-Kollektion von Antonio Grimaldi. Ihr Outfit kombinierte ein schimmerndes trägerloses Minikleid mit einem bodenlangen Rockelement. Justin Trudeau ergänzte ihren Auftritt mit einem cremefarbenen Smoking-Sakko, weißem Hemd und schwarzer Fliege.

Evan Spiegel und Miranda Kerr © Getty Images for Baby2Baby

Auch Miranda Kerr und ihr Ehemann Evan Spiegel gehörten zu den stilvollen Paaren des Abends. Das australische Supermodel entschied sich für ein romantisches Kleid mit floralen Details in Weiß und Rosa. Ihr Mann, der Snapchat-Mitgründer, begleitete sie auf dem Red Carpet. Die beiden zeigten sich gewohnt stilvoll und machten deutlich, dass es für einen gelungenen Paarauftritt nicht immer große Fashion-Experimente braucht.

Barbara Palvin und Dylan Sprouse setzen auf Partner-Looks

Ein weiteres Couple, das die Aufmerksamkeit auf sich zog: Barbara Palvin und Dylan Sprouse. Das Model und der Schauspieler erschienen in aufeinander abgestimmten schwarzen Outfits. Ein kleiner gelber Farbakzent sorgte dabei für einen besonderen Hingucker. Das Ergebnis: lässige Eleganz mit einem Hauch Hollywood-Romantik.

Barbara Palvin und Dylan Sprouse © WireImage

Auch Jessica Alba und Danny Ramirez zeigten sich verliebt wie am ersten Tag: Als langjährige Unterstützerin der Organisation zog die Schauspielerin in einer maßgeschneiderten Traumrobe von Brandon Maxwell an der Seite ihres Partners alle Blicke auf sich.

Große Ehre für Demi Moore & Live-Show von Cardi B

Neben den Turteltäubchen hielt der Abend emotionale und mitreißende Höhepunkte bereit:

Demi Moore © Variety via Getty Images

Hollywood-Ikone Demi Moore wurde mit dem prestigeträchtigen Giving Tree Award für ihren langjährigen humanitären Einsatz ausgezeichnet. Begleitet von ihren drei Töchtern Rumer, Scout und Tallulah Willis nahm sie den Preis sichtlich gerührt entgegen.

Cardi B © Variety via Getty Images

Musikalisch brachte Rap-Superstar Cardi B den Saal zum Kochen: In einer atemberaubenden, federbesetzten Robe legte sie eine energiegeladene Live-Performance hin, die das Publikum von den Stühlen riss. Zu den weiteren hochkarätigen Gästen zählten unter anderem Ciara, Kerry Washington, Chrissy Teigen, Andrew Garfield und Sofia Vergara.