Fashion-Kollab
Sport trifft Skandi-Chic: Das ist die neue lululemon x GANNI Kollektion
Was haben Hightech-Sportbekleidung und skandinavischer Style gemeinsam? Die Freude an der Bewegung. Für ihre neue Kollaboration lassen sich lululemon und GANNI von der Energie, Entschlossenheit und dem unbeschwerten Freiheitsgefühl ikonischer Tanzfilme der 80er-Jahre inspirieren. Das Ergebnis: eine Kollektion, die beim Workout genauso überzeugt wie im Alltag.
Hollywood-Star als Kampagnengesicht
Für diesen Fashion-Coup haben sich die beiden Trend-Marken ein unschlagbares Duo vor die Kamera geholt: Hollywood-Legende Jennifer Beals, die mit dem Tanz-Kultfilm "Flashdance" Millionen Menschen begeisterte und Sängerin und Tänzerin METTE. In der Kampagne, die in einem Tanzstudio angesiedelt ist, zeigen die beiden Powerfrauen aus unterschiedlichen Generationen, worum es wirklich geht: Bewegung als ultimative Form von Freiheit und Selbstausdruck.
Bekannte lululemon Klassiker im verspielten Skandi-Design
Ein Herzstück der Kooperation ist die Neuinterpretation bewährter Silhouetten aus dem Hause lululemon. Allen voran wurde die ikonische Define Jacket einem modischen Update unterzogen. Körpernahe Schnitte und funktionale Schnittführungen bleiben erhalten, werden jedoch durch transparente Einsätze, Rüschen und markante Kontraste auf ein neues modisches Level gehoben. Klassische Elemente aus Aerobic und Studio-Workouts wurden gezielt für den modernen Streetstyle adaptiert:
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Define Jacket: Neu aufgelegt mit raffinierten Kontrasten und verspielten Details.
Tanz-Essentials: Boleros, wärmende Stulpen und elastische Stirnbänder greifen das 80s-Feeling auf.
Layering-Pieces: Weich fallende Proportionen ermöglichen vielfältige Lagen-Looks für Alltag und Training.
Performance-Stoffe treffen auf Leopardenprint und Rüschen
Die Zeiten von langweiligen schwarzen Leggings scheinen endgültig vorbei zu sein. Ditte Reffstrup, die kreative Chefin von GANNI, bringt ihren Kopenhagener Spirit in die Welt der Sportbekleidung. Inspiriert von den großen Tanzfilmen setzt die Designerin auf mutige Stilbrüche, Rüschen und wilde Leopardenprints. Auf der anderen Seite sorgt Jonathan Cheung, Global Creative Director bei lululemon, dafür, dass die gewohnte Qualität nicht zu kurz kommt. Das Ergebnis ist eine Kollektion, die sofort ins Auge sticht:
- Animal-Print: Der legendäre GANNI-Leopardenprint erobert funktionale Sportswear.
- Verspielte Details: Volants, Rüschen und transparente Stoffeinsätze brechen den cleanen Look auf.
- Knallige Kontraste: Starke Farbkombinationen sorgen für maximale Aufmerksamkeit beim Workout und auf der Straße.
Die lululemon x GANNI Kollektion beweist, dass man sich nicht zwischen Komfort und Design entscheiden muss. Es ist eine Kollektion für alle, die das Leben (und ihren Kleiderschrank) nicht zu ernst nehmen, sich gerne bewegen und dabei fantastisch aussehen wollen.
Mode- und Sportbegeisterte müssen sich nicht mehr lange gedulden, um die limitierten Stücke zu erwerben. Der weltweite Launch findet Mitte Oktober statt und verspricht eine der gefragtesten Kollaborationen des Modeherbstes zu werden.
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