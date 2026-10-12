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8,8 Millionen Euro

Trotz Finanz-Skandal: Haaland kauft Luxusvilla in Abu Dhabi

Igor Santovac
von
Ein Fußballspieler von Manchester City feiert bei einem Spiel im vollen Stadion.
© Getty Images
Erling Haaland setzt ein klares Zeichen der Verbundenheit zu den Eigentümern von Manchester City.
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Nachdem eine unabhängige Kommission Manchester City für schuldig befunden hatte, über Jahre hinweg Einnahmen künstlich aufgebläht und Finanzspritzen aus Abu Dhabi verschleiert zu haben, stellte sich Haaland öffentlich demonstrativ hinter seinen Klub. Nun folgt der nächste Schritt, der als deutlicher Loyalitätsbeweis gegenüber den Eigentümern aus den Vereinigten Arabischen Emiraten gewertet werden kann.

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Auch Papa Haaland schlug zu

Der 26-jährige Torjäger hat sich eine Immobilie im neu errichteten Ohana Development auf der Yas-Insel in Abu Dhabi gesichert. Preise in der opulenten Anlage reichen bis zu 7,5 Millionen Pfund (ca. 8,8 Millionen Euro). Auch sein Vater Alf-Inge Haaland schlug zu und erwarb eine Residenz im selben Komplex.

Die Verbindung zu Manchester City ist in dem Neubauprojekt unübersehbar: Neben Vereinslogos und Branding in der gesamten Anlage beherbergt das Areal auch eine eigene Trainingsakademie des Klubs sowie eine exklusive "City Lounge". Zur Eröffnung des Projekts steuerte Haaland sogar eine eigene Videobotschaft bei.

Perfektes Drehbuch: Zuvor führte er Manchester City im Top-Knaller gegen Liverpool mit seinem Treffer zu einem klaren 3:0-Auswärtssieg.

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