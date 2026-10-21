Reiselust
oe24

Zum Jahreswechsel

Diese Reiseziele sind bei Österreichern besonders beliebt

Segelboot auf dem Nil vor den Felsentempeln von Abu Simbel in Ägypten.
© Shutterstock
Sonne statt Schnee: Viele Österreicher zieht es über Weihnachten und Silvester in die Ferne. Besonders Ägypten, die Malediven und Thailand stehen hoch im Kurs. Wer seinen Urlaub geschickt plant, kann heuer mit nur vier Urlaubstagen gleich zehn Tage am Stück freihaben.
OE24 auf Google bevorzugen

Die Weihnachtsferien rücken näher – und bei vielen Österreichern steigt die Reiselust. Wie aktuelle Buchungszahlen der Restplatzbörse zeigen, ist Ägypten das beliebteste Urlaubsziel für die Feiertage. Besonders stark wächst allerdings die Nachfrage nach Fernreisen: Die Malediven und Mauritius verzeichnen im Vergleich zum Vorjahr die größten Zuwächse.

Auch Silvester steht bei den Urlaubern hoch im Kurs. Laut Restplatzbörse wird derzeit häufiger nach Reisen rund um den Jahreswechsel gesucht als nach klassischen Weihnachtsurlauben.

Mit vier Urlaubstagen zehn Tage frei

Der Kalender spielt Reisefreudigen heuer besonders in die Karten. Silvester fällt auf einen Donnerstag, Neujahr auf einen Freitag. Wer sich vom 28. bis 31. Dezember vier Urlaubstage nimmt, kann insgesamt zehn Tage am Stück entspannen – nämlich vom 25. Dezember bis zum 3. Jänner.

"Urlaub über den Jahreswechsel ist heuer besonders gefragt. Wer rund um Silvester verreisen will, sollte nicht mehr lange warten. Diese Nachfrage würden wir uns auch außerhalb der Ferienzeit wünschen", erklärt Helmut Schönbacher, Geschäftsführer der Restplatzbörse.

Das sind die zehn beliebtesten Reiseziele zu Weihnachten

Die aktuellen Buchungszahlen der Restplatzbörse zeigen, wohin es die Österreicher über die Feiertage besonders häufig zieht:

  1. Ägypten
  2. Malediven
  3. Spanien (Kanaren)
  4. Thailand
  5. Mauritius
  6. Türkei
  7. Österreich
  8. Italien
  9. Sri Lanka
  10. Vereinigte Arabische Emirate

Auf den weiteren Plätzen folgen die Dominikanische Republik, Kenia, Mexiko und der Oman. Auffällig: Mit den Malediven, Thailand und Mauritius befinden sich gleich drei Fernreiseziele unter den Top fünf.

Luftaufnahme einer tropischen Insel mit türkisblauem Wasser, Sandstränden und Palmen bei Sonnenuntergang.
© Shutterstock

Darum ist Ägypten besonders gefragt

Dass Ägypten das Ranking anführt, liegt nicht zuletzt an den vergleichsweise günstigen Preisen. Während Fernreisen über die Feiertage oft mehrere Tausend Euro kosten, gibt es in beliebten ägyptischen Badeorten wie Hurghada weiterhin deutlich günstigere Pauschalangebote.

"Den ganzen Sommer über war ein Urlaub in Ägypten im Dezember günstiger als im Vorjahr. Erst jetzt sind die Preise etwas höher. Und auch absolut gesehen gibt es dort um diese Jahreszeit richtig gute Angebote", so Schönbacher.

Auch die Kanarischen Inseln bleiben bei österreichischen Urlaubern beliebt. Die Nachfrage bewegt sich dort auf einem stabilen Niveau. Gleichzeitig ziehen die Buchungen für Dubai, Abu Dhabi und den Oman wieder an, auch wenn das Vorjahresniveau noch nicht erreicht wurde.

So viel kostet eine Woche Urlaub über Silvester

Wer Weihnachten und Silvester lieber unter Palmen als zu Hause verbringen möchte, muss je nach Reiseziel unterschiedlich tief in die Tasche greifen. Die Restplatzbörse nennt folgende Preisbeispiele für eine Woche zwischen dem 25. Dezember und dem 6. Jänner, jeweils mit Abflug ab Wien:

  • Malediven: 1 Woche im 4* Hotel mit Halbpension, Transfer & Flug ab € 2.900,- p.P.
  • Ägypten / Hurghada: 1 Woche im 4* Hotel mit Halbpension, Transfer & Flug ab € 790,- p.P.
  • Spanien / Kanaren: 1 Woche im 4* Hotel mit Halbpension, Transfer & Flug ab € 1.400,- p.P.
  • Thailand: 1 Woche im 4* Hotel mit Halbpension, Transfer & Flug ab € 2.200,- p.P.
  • Mauritius: 1 Woche im 4* Hotel mit Halbpension, Transfer & Flug ab € 2.600,- p.P.

Alle Angebote beinhalten sieben Nächte in einem Vier-Sterne-Hotel mit Halbpension sowie Flug und Transfer. Die Preise können je nach Verfügbarkeit variieren.

Mit dem richtigen Reisedatum mehrere Hundert Euro sparen

Besonders bei Fernreisen lohnt es sich, die Reisedaten genau zu vergleichen. Denn rund um den Jahreswechsel gibt es deutliche Preisunterschiede.

Auf den Malediven ist ein Urlaub vor Silvester derzeit vergleichsweise günstig. Nach dem Jahreswechsel steigen die Preise hingegen etwas an.

Auf Mauritius zeigt sich genau das umgekehrte Bild: Während Reisen vor Silvester teurer sind, gibt es für die Zeit danach noch zahlreiche attraktive Angebote.

Wer bei seinem Abreisedatum flexibel ist, kann dadurch laut Restplatzbörse mehrere Hundert Euro sparen.

Reiseexperte rät: Nicht zu lange warten

Ob Strandurlaub in Ägypten, Traumreise auf die Malediven oder Silvester unter Palmen in Thailand: Die Auswahl für die Weihnachtsferien ist derzeit noch gut. Angesichts der hohen Nachfrage rund um den Jahreswechsel empfiehlt die Restplatzbörse allerdings, mit der Buchung nicht mehr allzu lange zu warten.

Auch interessant

ZDF-Sportreporter stirbt mit 67 Jahren bei Unfall

NÖ Kompetenzatlas: "Meister statt Master"

Erste Bank führt neue Funktion für Millionen Kunden ein

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Welcher Promi quält hier seine Füße?

Diese Reiseziele sind bei Österreichern besonders beliebt

Chartstürmer: Austro-Pop-Duo "Edmund" im Interview

Platz 1 wird dich überraschen: Das sind die besten Länder zum Leben

Hitler war "kein Dummer"

20 Grad im November: Die wärmsten Reiseziele Europas

Fußball: Olympiakos jagt Rapid-Kapitän

Urlaub in der Umlaufbahn

Das sind die gemütlichsten Städte für einen Herbsttrip

Darum solltest du kitschige Souvenirs unbedingt mitnehmen