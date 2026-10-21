Diese Reiseziele sind bei Österreichern besonders beliebt

Sonne statt Schnee: Viele Österreicher zieht es über Weihnachten und Silvester in die Ferne. Besonders Ägypten, die Malediven und Thailand stehen hoch im Kurs. Wer seinen Urlaub geschickt plant, kann heuer mit nur vier Urlaubstagen gleich zehn Tage am Stück freihaben.

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Die Weihnachtsferien rücken näher – und bei vielen Österreichern steigt die Reiselust. Wie aktuelle Buchungszahlen der Restplatzbörse zeigen, ist Ägypten das beliebteste Urlaubsziel für die Feiertage. Besonders stark wächst allerdings die Nachfrage nach Fernreisen: Die Malediven und Mauritius verzeichnen im Vergleich zum Vorjahr die größten Zuwächse.

Auch Silvester steht bei den Urlaubern hoch im Kurs. Laut Restplatzbörse wird derzeit häufiger nach Reisen rund um den Jahreswechsel gesucht als nach klassischen Weihnachtsurlauben.

Mit vier Urlaubstagen zehn Tage frei

Der Kalender spielt Reisefreudigen heuer besonders in die Karten. Silvester fällt auf einen Donnerstag, Neujahr auf einen Freitag. Wer sich vom 28. bis 31. Dezember vier Urlaubstage nimmt, kann insgesamt zehn Tage am Stück entspannen – nämlich vom 25. Dezember bis zum 3. Jänner.

"Urlaub über den Jahreswechsel ist heuer besonders gefragt. Wer rund um Silvester verreisen will, sollte nicht mehr lange warten. Diese Nachfrage würden wir uns auch außerhalb der Ferienzeit wünschen", erklärt Helmut Schönbacher, Geschäftsführer der Restplatzbörse.

Das sind die zehn beliebtesten Reiseziele zu Weihnachten

Die aktuellen Buchungszahlen der Restplatzbörse zeigen, wohin es die Österreicher über die Feiertage besonders häufig zieht:

Ägypten Malediven Spanien (Kanaren) Thailand Mauritius Türkei Österreich Italien Sri Lanka Vereinigte Arabische Emirate

Auf den weiteren Plätzen folgen die Dominikanische Republik, Kenia, Mexiko und der Oman. Auffällig: Mit den Malediven, Thailand und Mauritius befinden sich gleich drei Fernreiseziele unter den Top fünf.

© Shutterstock

Darum ist Ägypten besonders gefragt

Dass Ägypten das Ranking anführt, liegt nicht zuletzt an den vergleichsweise günstigen Preisen. Während Fernreisen über die Feiertage oft mehrere Tausend Euro kosten, gibt es in beliebten ägyptischen Badeorten wie Hurghada weiterhin deutlich günstigere Pauschalangebote.

"Den ganzen Sommer über war ein Urlaub in Ägypten im Dezember günstiger als im Vorjahr. Erst jetzt sind die Preise etwas höher. Und auch absolut gesehen gibt es dort um diese Jahreszeit richtig gute Angebote", so Schönbacher.

Auch die Kanarischen Inseln bleiben bei österreichischen Urlaubern beliebt. Die Nachfrage bewegt sich dort auf einem stabilen Niveau. Gleichzeitig ziehen die Buchungen für Dubai, Abu Dhabi und den Oman wieder an, auch wenn das Vorjahresniveau noch nicht erreicht wurde.

So viel kostet eine Woche Urlaub über Silvester

Wer Weihnachten und Silvester lieber unter Palmen als zu Hause verbringen möchte, muss je nach Reiseziel unterschiedlich tief in die Tasche greifen. Die Restplatzbörse nennt folgende Preisbeispiele für eine Woche zwischen dem 25. Dezember und dem 6. Jänner, jeweils mit Abflug ab Wien:

Malediven: 1 Woche im 4* Hotel mit Halbpension, Transfer & Flug ab € 2.900,- p.P.

Ägypten / Hurghada: 1 Woche im 4* Hotel mit Halbpension, Transfer & Flug ab € 790,- p.P.

Spanien / Kanaren: 1 Woche im 4* Hotel mit Halbpension, Transfer & Flug ab € 1.400,- p.P.

Thailand: 1 Woche im 4* Hotel mit Halbpension, Transfer & Flug ab € 2.200,- p.P.

Mauritius: 1 Woche im 4* Hotel mit Halbpension, Transfer & Flug ab € 2.600,- p.P.

Alle Angebote beinhalten sieben Nächte in einem Vier-Sterne-Hotel mit Halbpension sowie Flug und Transfer. Die Preise können je nach Verfügbarkeit variieren.

Mit dem richtigen Reisedatum mehrere Hundert Euro sparen

Besonders bei Fernreisen lohnt es sich, die Reisedaten genau zu vergleichen. Denn rund um den Jahreswechsel gibt es deutliche Preisunterschiede.

Auf den Malediven ist ein Urlaub vor Silvester derzeit vergleichsweise günstig. Nach dem Jahreswechsel steigen die Preise hingegen etwas an.

Auf Mauritius zeigt sich genau das umgekehrte Bild: Während Reisen vor Silvester teurer sind, gibt es für die Zeit danach noch zahlreiche attraktive Angebote.

Wer bei seinem Abreisedatum flexibel ist, kann dadurch laut Restplatzbörse mehrere Hundert Euro sparen.

Reiseexperte rät: Nicht zu lange warten

Ob Strandurlaub in Ägypten, Traumreise auf die Malediven oder Silvester unter Palmen in Thailand: Die Auswahl für die Weihnachtsferien ist derzeit noch gut. Angesichts der hohen Nachfrage rund um den Jahreswechsel empfiehlt die Restplatzbörse allerdings, mit der Buchung nicht mehr allzu lange zu warten.