Rekord-Regen setzen Ibiza und Formenterra unter Wasser

Land Unter auf den beliebten Urlaubsinseln. Auch der Flughafen Ibiza ist betroffen.

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Formentera meldet unfassbare 117,8 Liter Regen pro Quadratmeter, dicht gefolgt vom Flughafen Ibiza (Es Codolar) mit 117,3 Litern.

Die Flughafenstraße ist an der Rotunde von Playa d’en Bossa in beiden Richtungen gesperrt.

Auch in Eivissa (61,9), Sant Antoni (53,9) und Sant Joan (39,8) schüttet es wie aus Eimern.

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Heute wird Höhepunkt erreicht

Experten warnen: Heute Sonntag droht der absolute Wetter-Sturzflug. Bis 15 Uhr rollen heftige Gewitter an. Die Prognose: Bis zu 50 Liter Wasser in nur einer einzigen Stunde – in 12 Stunden könnten es bis zu 160 Liter werden. Ab Nachmittag soll sich die Lage dann entspannen.

Die Behörden haben für Ibiza und Formentera bereits Katastrophen-Warnstufe 1 ausgerufen.