Erste Bank führt neue Funktion für Millionen Kunden ein

Wer im Urlaub außerhalb der EU mit dem Handy surft, riskiert oft hohe Zusatzkosten. Die Banking-App George bietet dafür jetzt eine neue Lösung: Nutzer können direkt in der App digitale SIM-Karten für mehr als 200 Länder und Regionen kaufen.

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Die neue Funktion steht ab sofort privaten Kunden und Klein- und Mittelbetrieben der Erste Bank zur Verfügung. Zu finden ist sie im Discover-Bereich der George-App. In wenigen Wochen soll das Angebot auch für Sparkassen-Kunden verfügbar sein.

Je nach Reiseziel können Nutzer Datenpakete für einzelne Länder, bestimmte Regionen oder die ganze Welt auswählen. Die Internetverbindung lässt sich bereits vor der Abreise einrichten. Damit entfällt die Suche nach einer lokalen SIM-Karte am Urlaubsort.

So funktioniert die digitale SIM-Karte

Bei einer eSIM handelt es sich um eine digitale SIM-Karte, die bereits im Smartphone integriert ist. Statt eine physische Karte einzulegen, wird der gewünschte Datentarif heruntergeladen und aktiviert.

Die eSIM kann parallel zur bisherigen SIM-Karte verwendet werden. Die gewohnte Handynummer bleibt für Anrufe und SMS erhalten, während das mobile Internet über das Netz im jeweiligen Reiseland läuft.

Datenverbrauch direkt in George im Blick

Die App zeigt den aktiven Tarif, das verbleibende Datenvolumen und die Laufzeit an. Echtzeit-Benachrichtigungen informieren außerdem über den aktuellen Verbrauch. Nutzer müssen dafür nicht zwischen verschiedenen Apps wechseln.

Besonders interessant ist das Angebot für Reisen außerhalb der EU. Dort können beim mobilen Surfen hohe Roamingkosten entstehen. Auch Familien sollen profitieren: Über ein Konto lassen sich mehrere Datenpakete kaufen und verwalten.

Bezahlung vorerst über Apple Pay und Google Pay

Bezahlt wird zunächst über Apple Pay oder Google Pay. Eine direkte Abbuchung vom Bankkonto soll später möglich sein. Für die eSIM-Funktion selbst fallen laut Erste Bank keine zusätzlichen Gebühren an. Die Preise für die Datenpakete hängen vom jeweiligen Mobilfunkanbieter ab und werden vor dem Kauf in der App angezeigt.

Wichtig: Die eSIM-Pakete sind reine Datentarife. Telefonate und SMS werden weiterhin wie gewohnt über den heimischen Mobilfunkanbieter abgerechnet. Die bisherige Telefonnummer bleibt somit erhalten.