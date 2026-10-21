Syrer festgenommen
Raucher bedroht: "Ich stech euch ab"
Wien. Was genau den jungen Zuwanderer die Laune Montagabend im Bereich des Pratersterns und der Ausstellungsstraße so vermiest hatte, ist unklar - er ist nicht geständig und tobte auch bei der Festnahme nur herum. Davor war er mit gezücktem, ausgefahrenem Klappmesser unter anderem in der Ernst-Melior-Gasse herumgeirrt und hatte eine Mutter und ihren Sohn, die vor dem Haus am Gehsteig standen und rauchten, bedroht: "Ich stech euch ab." Die beiden flüchteten ins Haus.
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Gegenüber den alarmierten Beamten verhielt sich der 19-jährige Syrer aggressiv und renitent. Er beschimpfte die Polizisten und drohte ihnen Schläge an. Aufgrund von Hinweisen von Zeugen fanden die Polizisten in der Nähe auch das Klappmesser, das der Tatverdächtige zuvor weggeworfen hatte. Der junge Mann kam in polizeilichen Gewahrsam.
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