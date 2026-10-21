Irre: Frau fällt in Schlagloch und soll Bußgeld zahlen

Nach einem Unfall traute eine Frau ihren Augen nicht: Sie soll 34 Euro zahlen - mit DIESER Begründung.

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Es war mehr als ärgerlich: Als sie vom Supermarkt nach Hause ging, stürzte eine Italienerin aus dem Ort Capurso (Provinz Bari) in ein Schlagloch. Sie verletzte sich dabei so schwer, dass die Rettung sie in ein Krankenhaus bringen musste. Dort stellten die Ärzte Verletzungen an Unterkiefer, Halswirbelsäule und Kopf fest.

34 Euro Bußgeld

Damit war die Sache für die Dame nicht ausgestanden. Später erhielt sie über die App "IO", die offizielle italienische Anwendung für Dokumente, Mitteilungen von Behörden und Zahlungen an die öffentliche Verwaltung, eine Benachrichtigung, dass sie ein Bußgeld in Höhe von 34 Euro zahlen soll. Für die Überweisung innerhalb von fünf Tagen gibt es eine Reduktion auf 26,20 Euro.

Selbst verursacht?

Die skurrile Erklärung: Die Frau habe den Unfall selbst verursacht, da sie laut Angaben der Polizei auf der Fahrbahn gegangen sei, obwohl es einen Gehweg gegeben hätte. Die Frau betont hingegen, dass sie sich lediglich auf der Straße befunden habe, um diese zu überqueren.

Der Fall muss noch endgültig geklärt werden. Die Verunfallte ist jedenfalls empört und lässt ihrem Ärger freien Lauf: "Nach ihrer Darstellung habe ich beim Gehen auf der Straße das Loch nicht gesehen und dadurch meinen Sturz verursacht. Ich fühle mich beleidigt. Zum Schaden auch noch der Spott?"