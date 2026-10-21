Frau mit Skalpell die Haare abgeschnitten

Als er die Scheidungspapiere unterschreiben sollte, drehte ein Serbe in Wien durch, schnitt der Frau die Haare ab und fügte ihr Stichverletzungen zu.

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Wien. Beamte der Polizeiinspektion Van-der-Nüll-Gasse nahmen Dienstagabend mit Unterstützung der WEGA einen 45-Jährigen in dessen Wohnung in Margareten fest. Er wird beschuldigt, seine (Noch-)Gattin - die vor einem Monat ausgezogen war - schwer bedroht und verletzt zu haben.

Stiche durch die Lederjacke

Nachdem der Serbe die Frau in seine Wohnung gebeten hatte, um Scheidungspapiere anzuholen, zeigte sich, dass er sie noch lange nicht unterschrieben hatte bzw. gar nicht daran dachte, sondern zückte plötzlich einen scharfen Gegenstand - das Opfer spricht von einem Skalpell. Zunächst soll er ihr damit Haare abgeschnitten und ihr anschließend Schnittverletzungen am Rücken - durch die Lederjacke! - zugefügt haben, als die Frau aus der Wohnung flüchten wollte.

Die Verletzte begab sich anschließend zu einer Freundin nach Favoriten, wo schließlich Polizei und Rettung verständigt wurden. Sie wurde von der Berufsrettung notfallmedizinisch versorgt und anschließend in ein Spital gebracht.

Gegen den 45-Jährigen wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Er befindet sich in polizeilichem Gewahrsam.