TikTok-Raser mit 247 km/h in 70er-Zone!

Seinen völlig abgespacten Geschwindigkeitsrausch (und Geltungsdrang) filmte ein junger Niederösterreicher per Handy und stellte den Wahnwitz online. Ein anderer TikTok-User zeigte ihn bei der Polizei an.

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NÖ. Am Dienstag erlangte die Polizeiinspektion Hainfeld über eine anonyme Anzeige Kenntnis über ein TikTok-Video, in dem ein Fahrzeug - konkret ein Mercedes AMG C43 - auf der Bundesstraße 18 gegen Mitternacht (der genaue Tag der Aufnahme ist nicht bekannt) durch Wiesenfeld im Bezirk Lilienfeld mit weit überhöhter Geschwindigkeit donnerte und seine prolongierten Übertretungen im Inneren des Fahrzeuges per Mobiltelefon mitfilmte.

Couragierter User führte Polizei auf die Spur

In dem Video, das auf TikTok hochgeladen wurde, ist zu sehen, wie der leistungsstärkste Mercedes der C-Klasse (je nach Generation 300 bis 400 PS) die Ortstafel Wiesenfeld in Fahrtrichtung St. Veit an der Gölsen passiert und der Tacho des Fahrzeuges NOCH IM ORTSGEBIET (wo bekanntlich nur 50 erlaubt sind) eine Geschwindigkeit von 210 km/h anzeigt.

Weiters ist in dem Video ersichtlich, dass der Lenker den Fahrstreifen wechselt und eine Verkehrsinsel mit Fußgängerübergang - ebenfalls im Ortsgebiet - links (statt wie vorgesehen rechts) passiert. Danach wird der Benz noch weiter beschleunigt: Der Tacho zeigt unter Gejohle des Rasers 247 km/h an, dort wo 70 vorgesehen wären.

Filmte ein Beifahrer den Tempo-Irrsinn?

Bekannt wurde das Ganze, weil ein TikTok-User den Mumm hatte, den Wahnsinn bei der Polizei anzuzeigen bzw. den Beamten das Video übermittelte. Der Lenker, ein einheimischer 20-Jähriger, wurde ausgeforscht. Er zeigte sich geständig, gab aber keine weiteren Angaben dazu, wer den Handy-Clip gefilmt hatte - er oder eine(e) Mitfahrer(in)? Erhebungen dazu laufen noch. Der Extrem wird nun der Bezirkshauptmannschaft angezeigt - eine Beschlagnahme des AMG-Straßenboliden sowie die Versteigerung sind so gut wie fix.