Biker in Tempo-30-Zone nach Crash reanimiert

In Favoriten kam es Mittwochnachmittag zu einem Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem SUV. Dabei wurde ein junger Biker lebensgefährlich verletzt.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Wien. Wie es zu dem Unfall-Drama auf der Quellenstraße im Bereich bei der Leebgasse kommen konnte, ist noch völlig unklar. Das Verkehrsunfallkommando ermittelt. Bilder zeigen, dass sich der Crash in einer Tempo-30-Zone zugetragen hat. Wie konnte es dort zu einem derart heftigen Crash kommen?

Der Crash auf der Kreuzung Quellenstraße/Lebgasse. © Viyana Manset Haber

Die Maschine des schwer verunglückten Bikers. © Viyana Manset Haber

Fest steht, dass es den 23-jährigen Motorradlenker so schlimm erwischt hat, dass er noch vor Ort von der Berufsrettung reanimiert werden musste. Der Biker der schwarzen Honda-Maschine wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Spital geliefert. Der Autofahrer dürfte unverletzt davongekommen sein.