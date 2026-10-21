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Unfall-Drama

Biker in Tempo-30-Zone nach Crash reanimiert

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Unfallstelle mit beschädigtem Auto und Motorrad, Polizei und Rettungskräften am Einsatzort.
© Viyana Manset Haber
In Favoriten kam es Mittwochnachmittag zu einem Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem SUV. Dabei wurde ein junger Biker lebensgefährlich verletzt.
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Wien. Wie es zu dem Unfall-Drama auf der Quellenstraße im Bereich bei der Leebgasse kommen konnte, ist noch völlig unklar. Das Verkehrsunfallkommando ermittelt. Bilder zeigen, dass sich der Crash in einer Tempo-30-Zone zugetragen hat. Wie konnte es dort zu einem derart heftigen Crash kommen?

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Der Crash auf der Kreuzung Quellenstraße/Lebgasse.
Der Crash auf der Kreuzung Quellenstraße/Lebgasse. © Viyana Manset Haber
Die Maschine des schwer verunglückten Bikers.
Die Maschine des schwer verunglückten Bikers. © Viyana Manset Haber

Fest steht, dass es den 23-jährigen Motorradlenker so schlimm erwischt hat, dass er noch vor Ort von der Berufsrettung reanimiert werden musste. Der Biker der schwarzen Honda-Maschine wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Spital geliefert. Der Autofahrer dürfte unverletzt davongekommen sein.

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