Minigolf auf Eis: Diese neue Attraktion startet bei Graz

Minigolf auf Eis statt auf Beton: In Gössendorf bei Graz startet am 24. Oktober ein ungewöhnliches Freizeitangebot. Gespielt wird mit einem Puck auf 36 Bahnen.

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Wer Minigolf kennt, muss sich in Gössendorf umstellen. Auf der neuen Anlage wird nicht mit einem Ball, sondern mit einem Puck gespielt, der über das Eis an verschiedenen Hindernissen vorbei ins Ziel gebracht werden muss. Insgesamt gibt es zwei Kurse mit jeweils 18 Bahnen.

Neben klassischen Minigolf-Elementen wie Loopings warten auch eigens entwickelte Hindernisse auf die Besucher. Viel Erfahrung ist laut Betreiber Stefan Novotny nicht nötig. Mit etwas Übung komme man schnell ins Spiel und habe "Riesenspaß", erklärte er gegenüber "5 Minuten".

Idee aus dem Internet

Die ungewöhnliche Freizeitattraktion entstand nicht über Nacht. Im vergangenen Winter entdeckte Novotny zufällig im Internet ein ähnliches Konzept. Die Idee ließ ihn nicht mehr los: Im Februar begannen die Planungen, rund einen Monat später starteten die Arbeiten.

Bis zur Eröffnung waren mehrere Monate Vorbereitung nötig. Entstanden ist die Anlage in Gössendorf, wo bereits BattleKart Graz und eine 3D-Schwarzlicht-Minigolfanlage betrieben werden.

Eis trotz wärmerer Temperaturen

Damit die Bahnen bespielbar bleiben, müssen sie gekühlt werden. Das funktioniert laut Novotny ähnlich wie bei einem Eislaufplatz. Den Energieaufwand dafür bezeichnet er als überschaubar.

Auch das Interesse an der neuen Attraktion sei bereits groß. Viele könnten sich unter Ice-Minigolf zunächst wenig vorstellen, gleichzeitig gebe es aber eine hohe Nachfrage, so der Betreiber.

Vorerst nur ein Standort

Ob sich das ungewöhnliche Konzept bei den Besuchern durchsetzt, wird sich nach dem Start zeigen. Ein konkretes Besucherziel nennt Novotny nicht. Im Vordergrund stehe, dass die Gäste die neue Spielform ausprobieren und eine schöne Zeit verbringen.

Weitere Standorte sind derzeit nicht geplant. Gössendorf bleibt damit vorerst der einzige Ort in Österreich, an dem Ice-Minigolf angeboten wird.