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Das sind die Gründe

Bier-Riese Heinecken muss Monsterstrafe zahlen

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Heineken-Bierdosen auf einem Förderband in einer Abfüllanlage einer Fabrik in Frankreich.
© APA/AFP/FRANCOIS LO PRESTI
Ausgerechnet das Geschäft in Griechenland wurde zum Verhängnis.
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Schelchte News für den Bier-Giganten aus den Niederlanden: Der Brau-Konzern steht vor einer Hammer-Zahlung von satten 111 Millionen Euro.

Der Grund für den Aderlass: Heinekens griechische Tochterfirma Athenian Brewery soll jahrelang ihre Macht auf dem Markt perfide missbraucht und die kleinere Konkurrenz-Brauerei Macedonian Thrace Brewery (MTB) an die Wand gedrückt haben.

Summe "unrealistisch hoch"

Die Quittung für die fiese Bier-Fehde – die von 1998 bis 2014 lief -fällt heftig aus: Zu den 43 Millionen Euro echtem Schadenersatz kommen noch einmal usatte 68 Millionen Euro an Zinsen oben drauf.

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Doch bei Heineken rüstet man jetzt zum Gegenschlag. Der Konzern erklärt die Summe für "unrealistisch" und hat bereits Berufung eingelegt. Das letzte Wort in der Bier-Fehde wird vor einem niederländischen Gericht gesprochen.

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