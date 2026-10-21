Wiener Nacho Dog: Würstel-Hit mit TexMex-Kick

In der Bundeshauptstadt hält ein brandneuer Streetfood-Hit Einzug: Zum Internationalen Nacho Day trifft am Börseplatz der klassische Käsekrainer auf knusprige Tortilla-Chips.

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An Wiens Würstelständen darf vor allem eines nicht fehlen: der Käsekrainer. Ausgerechnet dieser Klassiker erfährt am heutigen internationalen Nacho Tag einen feurigen Twist: Beim City-Stand "Alles Wurscht" am Börseplatz wird bis inklusive Freitag (23. Oktober) der "Wiener Nacho Dog" serviert. Hinter der neuen Streetfood-Kreation steckt eine gelungene Kombination aus heimischer Wurst und mexikanischen Aromen. "Ich liebe es, wenn zwei Küchenwelten zusammenprallen und etwas völlig Neues entsteht. Der 'Wiener Nacho Dog' ist genauso eine Kollision – ein Käsekrainer mit Charakter, Crunch und einem Tex Mex Feuerwerk. So schmeckt Wien, wenn man über den Tellerrand schaut", erklärt Creator und Haubenkoch Sebastian Neuschler.

Der Wiener Nacho Dog exklusiv bei "Alles Wurscht". © Martina Berger

Für alle, die lieber fleischlos essen, hält "Alles Wurscht" übrigens auch eine herzhafte Alternative aus Kräuterseitlingen bereit. Egal, ob mit Fleisch oder ohne: Eine Portion Nachos ist bei jeder Bestellung gratis dabei! Der Standbetreiber kooperiert übrigens mit niemand Geringerem als der österreichischen TexMex-Kultmarke Santa Maria, die seit Jahrzehnten für Gaumenfreuden im In- und Ausland sorgt, und Division 4.

Der brandneue Streetfood-Hit bedarf einer besonderen Zubereitung. © Martina Berger

Gratis-Gewürze direkt bei der Haltestelle

Wer nach dem Imbiss auch zu Hause einmal den Kochlöffel schwingen möchte, auf den wartet in unmittelbarer Nähe eine kleine Überraschung. Beim Wartehäuschen der Haltestelle Börse am Wiener Ring, die von den Straßenbahnlinien 1, D und 71 angefahren wird, gibt es kostenlose Gewürzmischungen zum Mitnehmen. Diese sind in eine Werbefläche an der Haltestelle integriert - solange der Vorrat reicht. Wer sich eine Mischung sichern möchte, sollte sich also schleunigst auf die Socken machen.

Kostenlose Gewürzmischungen von Santa Maria - solange der Vorrat reicht! © Martina Berger

"Mit dieser Aktion zeigen wir, wofür wir stehen: Santa Maria bringt Inspiration und Genuss direkt nach Hause. Die kostenlosen Gewürze, zur freien Entnahme aus dem öffentlichen Raum, liefern die perfekte Grundlage für den nächsten Taco-Abend im Freundeskreis oder ein schnelles, raffiniertes Dinner zu Hause", betont Brigitta Wölfer, Marketing Activation Manager DACH der Paulig Austria GmbH.