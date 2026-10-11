Käsekrainer trifft Nachos: Wien bekommt ersten "Nacho Dog"

Zum Internationalen Nacho Day sorgt eine spannende Neuheit für Aufsehen: Der erste "Wiener Nacho Dog" führt Würstelstand-Kulinarik und Tex-Mex-Küche zusammen.

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Österreichs Tex-Mex-Spezialist SANTA MARIA präsentiert gemeinsam mit dem Wiener Kultwürstler "Alles Wurscht" und 2-Hauben-Koch Sebastian Neuschler den ersten "Wiener Nacho Dog". Die brandneue Eigenkreation verpasst dem klassischen Käsekrainer ein würziges Upgrade und verbindet zwei Kulinarik-Welten, die auf den ersten Blick kaum zusammenpassen. Das Ergebnis ist ein wahrer Streetfood-Burner, der Wiener Tradition mit mexikanischem Flair vereint. Aufgepasst: Auch eine vegane Variante gibt es im Angebot!

Vorgestellt wird der kulinarische Newcomer am 21. Oktober beim Nacho-Day-Event am Börseplatz in der Wiener Innenstadt. Zwischen 17 und 21 Uhr können Besucher den "Wiener Nacho Dog" direkt vor Ort probieren. Für die passende Stimmung sorgen DJ-Sounds, wozu Snacks und Drinks ausgegeben werden, solange der Vorrat reicht.

SANTA MARIA zählt zu den führenden Tex-Mex-Anbietern Europas und ist mit Produkten wie Tortillas, Tacos, Nachos, Salsas und Gewürzen seit Jahren im österreichischen Lebensmitteleinzelhandel vertreten. Organisiert wird die Veranstaltung gemeinsam mit der Wiener Marketingagentur DIVISION 4 Group, die bereits drei Jahrzehnte lang Kommunikations- und Eventkonzepte für nationale und internationale Marken entwickelt.