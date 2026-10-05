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"Outdoor Mission"

Rätselrallye führt Spürnasen quer durch Wien

Niki Uzelac
von
Vier junge Erwachsene schauen lächelnd auf ein Tablet vor einer historischen Kirche in der Stadt.
© Escape Mission Outdoor · Sharkfi
Beim Outdoor-Abenteuer von Escape Mission wird Wien zum großen Spielfeld – mit Tablet, kniffligen Rätseln und einer Schnitzeljagd, die durch historische Gassen und Plätze führt.
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Wer Lust auf ein ungewöhnliches Wien-Erlebnis hat, kann sich mit der Outdoor Mission auf historische Spurensuche begeben. Mission eins: Sisis wertvoller Perlenohrring ist urplötzlich verschwunden – und die Zeit drängt! Die Teilnehmer folgen den Spuren der Kaiserin durch die Innenstadt, entdecken bekannte Schauplätze und müssen gemeinsam Rätsel lösen. Die Tour dauert mindestens drei Stunden und richtet sich an Jugendliche und Erwachsene gleichermaßen.

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Sisi und der verlorene Perlenohrring. © Escape Mission Outdoor · Sharkfi

Auf jüngere Abenteurer wartet eine ganz besondere Herausforderung: Bei der zweiten Mission "Monster in the City" sind die Kreaturen von Professor Proof entwischt. Ausgerüstet mit einem Tablet geht es auf Monsterjagd in Richtung Stadtpark. Unterwegs müssen Aufgaben gelöst und die flüchtigen Wesen eingefangen werden. Das Abenteuer dauert gut zwei Stunden und ist für Kinder von sechs bis zwölf Jahren gedacht.

Mehrere Hände bedienen ein Tablet mit dem Logo „Monster in the City“ und Comic-Monster-Grafik.
Monster in the City. © Escape Mission Outdoor · Sharkfi

Pro Mission können sich zwei bis sechs Personen ein Tablet teilen, größere Gruppen spielen mit mehreren Geräten parallel. Ein Spiel kostet regulär 150 Euro. Start und Finale befinden sich bei "Escape Mission" in der Unteren Viaduktgasse im 3. Bezirk. Eine eigene App oder Ausrüstung ist nicht nötig – einfach Tablet holen, Mission starten und Wien einmal von einer ganz anderen Seite erleben.

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