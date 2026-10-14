Hohe Staugefahr: Klima-Demo legt Hauptstadt lahm

Die Klimademo von "Fridays for Future" sorgt am 16. Oktober in Wien für Sperren, Verzögerungen und Staus – besonders in der Innenstadt.

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Der Protestzug von "Fridays for Future" am Freitag startet am Praterstern und führt über die Praterstraße und die Ringstraße bis zum Heldenplatz. Vor allem am Nachmittag müssen Verkehrsteilnehmer entlang der Strecke mit erheblichen Verzögerungen rechnen. Wer einen wichtigen Termin hat, sollte daher mehr Zeit einplanen und die Route rechtzeitig prüfen.

Vor allem auf den Hauptverbindungen rund um die Innenstadt kann es eng werden. Der ÖAMTC empfiehlt deshalb, das Auto nach Möglichkeit stehen zu lassen und für Fahrten ins Zentrum auf die U-Bahn umzusteigen. Das erspart womöglich nicht nur lange Wartezeiten im Stau, sondern auch die mühsame Suche nach einem Parkplatz.