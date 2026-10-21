Wetterdienst warnt
Wo jetzt Regen und Sturm drohen
Trübes Wetter sowie Regen bestimmen den Abend und die Nacht. Die Schneefallgrenze sinkt im Laufe der Nacht von Westen her auf 1.700 bis 1.200 Meter Seehöhe. Wind aus West bis Nordwest frischt vielfach mäßig bis lebhaft auf, nur im Süden bleibt er meist schwach bis mäßig. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 3 und 11 Grad.
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Gelbe Regenwarnung im Süden
Eine gelbe Regenwarnung gilt für Teile Osttirols und Kärntens. Die Warnung erstreckt sich von Mittwoch, 0 Uhr, bis Donnerstag, 10 Uhr. Grund ist anhaltender und teils kräftiger Regen mit Niederschlagsmengen zwischen 40 und 80 mm. Am Kamm der Karnischen Alpen sowie punktuell durch Gewitter sind höhere Mengen möglich. In der zweiten Nachthälfte zum Donnerstag lässt der Regen nach.
Mögliche Auswirkungen sind laut "GeoSphere Austria" kleinräumige Überflutungen von Grün- und Ackerflächen, lokale Beeinträchtigungen im Straßenverkehr sowie Überschwemmungen bei Bächen und kleinen Fließgewässern.
Kräftige Böen im Osten
Zusätzlich besteht eine gelbe Windwarnung von Donnerstag, 2 Uhr, bis Donnerstag, 12 Uhr, für Teile Wiens, Niederösterreichs, des Burgenlands und der Steiermark. Nach Durchzug einer Störungszone dreht der Wind auf West bis Nordwest und frischt in höheren Lagen sowie am Alpenrand kräftig, in Böen stürmisch auf.
Dadurch können Äste herabstürzen und Gegenstände herumgewirbelt werden. Auf Brücken und exponierten Straßen besteht erhöhte Unfallgefahr durch starken Seitenwind, besonders für Lkw oder Fahrten mit Anhängern. Auch Kranarbeiten können beeinträchtigt werden.
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