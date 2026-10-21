Wo jetzt Regen und Sturm drohen

Unter Störungseinfluss zeigt sich das Wetter in Österreich trüb sowie regnerisch. Abkühlung und kräftige Böen sorgen regional für spürbare Veränderungen im ganzen Land.

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Trübes Wetter sowie Regen bestimmen den Abend und die Nacht. Die Schneefallgrenze sinkt im Laufe der Nacht von Westen her auf 1.700 bis 1.200 Meter Seehöhe. Wind aus West bis Nordwest frischt vielfach mäßig bis lebhaft auf, nur im Süden bleibt er meist schwach bis mäßig. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 3 und 11 Grad.

Gelbe Regenwarnung im Süden

Eine gelbe Regenwarnung gilt für Teile Osttirols und Kärntens. Die Warnung erstreckt sich von Mittwoch, 0 Uhr, bis Donnerstag, 10 Uhr. Grund ist anhaltender und teils kräftiger Regen mit Niederschlagsmengen zwischen 40 und 80 mm. Am Kamm der Karnischen Alpen sowie punktuell durch Gewitter sind höhere Mengen möglich. In der zweiten Nachthälfte zum Donnerstag lässt der Regen nach.

Mögliche Auswirkungen sind laut "GeoSphere Austria" kleinräumige Überflutungen von Grün- und Ackerflächen, lokale Beeinträchtigungen im Straßenverkehr sowie Überschwemmungen bei Bächen und kleinen Fließgewässern.

Kräftige Böen im Osten

Zusätzlich besteht eine gelbe Windwarnung von Donnerstag, 2 Uhr, bis Donnerstag, 12 Uhr, für Teile Wiens, Niederösterreichs, des Burgenlands und der Steiermark. Nach Durchzug einer Störungszone dreht der Wind auf West bis Nordwest und frischt in höheren Lagen sowie am Alpenrand kräftig, in Böen stürmisch auf.

Karte von Österreich mit Windwarnung: Gelbe Warnzone im Osten, Rest des Landes grün markiert. © GeoSphere Austria

Dadurch können Äste herabstürzen und Gegenstände herumgewirbelt werden. Auf Brücken und exponierten Straßen besteht erhöhte Unfallgefahr durch starken Seitenwind, besonders für Lkw oder Fahrten mit Anhängern. Auch Kranarbeiten können beeinträchtigt werden.