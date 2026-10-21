Streit um Handy: Syrer in Rücken gestochen

Zeugen berichten von einer Prügelei unter mehreren Männern in der Favoritenstraße. Die Polizei traf vor Ort auf zwei Beteiligte - einen Syrer mit einer Stichverletzung im Rücken und einen angeblichen Helfer.

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Wien. Dass überall am Einsatzort Glasscherben herumlagen, lässt auf einen gröberen Streit schließen, für die alarmierte Exekutive stellt sich das Geschehen vor Ort nahe des Hauptbahnhofes wie folgt dar:

"Mit einem Messer soll ein bisher unbekannter Mann im Zuge einer Auseinandersetzung einen 33-jährigen Mann attackiert und ihm dabei Stichverletzungen im Rückenbereich zugefügt haben. Ein 22-jähriger Mann, der eigenen Angaben zufolge den Streit schlichten wollte, wurde am Finger verletzt. Anschließend flüchtete der mutmaßliche Täter mit zwei Begleitern in Richtung Keplerplatz", heißt es in der Aussendung der Polizei. Die beiden Genannten sind Syrer.

Der nächtliche Einsatz in der Favoritenstraße. © Viyana Manset Haber

Mann mit lockigem Haar lief davon

Auch der Messerstecher wird als mutmaßlicher Syrer beschrieben, er soll 18 bis 22 Jahre alt und schwarz bekleidet gewesen sein sowie über lockige Haarpracht verfügen. Die Wunden des 33-jährigen Opfers wurden von Polizisten der Inspektion Sibeliusstraße bis zum Eintreffen der Berufsrettung Wien versorgt. Anschließend übernahmen die Sanitäter die notfallmedizinische Versorgung und brachten den schwer verletzten Mann in den Schockraum eines Spitals.

Zeitgleich wurde eine Sofortfahndung nach dem mutmaßlichen Täter durchgeführt, die allerdings keinen Erfolg brachte.

Im Zuge der Ermittlungen am Tatort konnte erhoben werden, dass der Auseinandersetzung mutmaßlich ein Streit aus der Vergangenheit zugrunde liegt. Es ging um ein Handy. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, hat die weiteren Ermittlungen übernommen.