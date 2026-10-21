Dieses Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra gibt es jetzt auf Amazon!

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Ein Smartphone, das sich in Sekundenschnelle in ein kleines Tablet verwandelt? Genau das macht das Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra so spannend! Das faltbare Premium-Handy kombiniert ein riesiges Display mit leistungsstarker Technik, intelligenten AI-Funktionen und einer beeindruckenden 200-Megapixel-Kamera. Besonders interessant: Die elegante Graphite-Version mit 512 GB Speicher ist auch bei Amazon erhältlich. Wir haben uns angesehen, was das außergewöhnliche Smartphone alles kann.

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Aufklappen und staunen: Ein Smartphone mit XXL-Display

Du kennst das bestimmt: Du möchtest unterwegs eine Serie schauen, schnell eine E-Mail beantworten oder mehrere Dinge gleichzeitig erledigen. Doch auf einem normalen Smartphone-Display wird es manchmal ziemlich eng.

Genau hier zeigt das Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, was in ihm steckt.

Zusammengeklappt nutzt du es wie ein klassisches Smartphone mit einem 6,5 Zoll großen Außendisplay. Klappst du es auf, erwartet dich ein beeindruckendes 8-Zoll-Hauptdisplay.

Damit hast du plötzlich deutlich mehr Platz für deine Lieblingsapps, Fotos, Videos und Nachrichten.

Besonders praktisch finden wir das beim Reisen, Arbeiten oder Entspannen auf der Couch. Statt ständig zwischen verschiedenen Anwendungen wechseln zu müssen, kannst du mehrere Inhalte gleichzeitig im Blick behalten.

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra Smartphone, 512 GB Memory, Graphite © Samsung

Multitasking wie auf einem kleinen Computer

Das Galaxy Z Fold8 Ultra ist nicht nur optisch ein Hingucker. Auch technisch hat Samsung einiges zu bieten.

Im Inneren arbeitet der leistungsstarke Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, unterstützt von 12 GB Arbeitsspeicher.

Das sorgt für die nötige Power, wenn du mehrere Apps gleichzeitig verwendest, Videos bearbeitest oder anspruchsvolle Spiele spielst.

Du kannst beispielsweise auf einer Bildschirmhälfte nach deinem nächsten Urlaub suchen und auf der anderen direkt mit Freunden darüber chatten.

Auch für alle, die unterwegs produktiv sein möchten, ist das faltbare Display eine interessante Alternative zum klassischen Smartphone.

200-Megapixel-Kamera für besondere Momente

Ein weiteres Highlight ist die Kamera.

Samsung stattet das Galaxy Z Fold8 Ultra mit einer 200-Megapixel-Hauptkamera aus. Dazu kommen eine 50-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera und ein Teleobjektiv mit 3-fachem optischem Zoom.

Ob beeindruckende Landschaften, Urlaubsfotos oder spontane Schnappschüsse mit Freunden: Das Kamerasystem bietet viele Möglichkeiten, deine schönsten Momente festzuhalten.

Auch Videos können sich sehen lassen. Das Smartphone unterstützt sogar Aufnahmen in 8K-Auflösung.

Besonders spannend finden wir außerdem die intelligenten Galaxy-AI-Funktionen, die dich unter anderem bei der Bildbearbeitung unterstützen können.

Viel Speicher und ein Akku für lange Tage

Wer gerne fotografiert, Videos aufnimmt oder viele Apps installiert, braucht ausreichend Speicherplatz.

Die bei Amazon angebotene Variante verfügt über großzügige 512 GB Speicher. Damit hast du viel Platz für deine Fotos, Videos, Dokumente und Lieblingsapps.

Auch beim Akku setzt Samsung auf eine starke Ausstattung: Die 5.000-mAh-Batterie soll laut Hersteller bis zu 27 Stunden Videowiedergabe ermöglichen. Die tatsächliche Laufzeit hängt natürlich davon ab, wie intensiv du das Smartphone nutzt.

Dazu kommt das elegante Design in Graphite, das dem faltbaren Premium-Handy einen modernen, hochwertigen Look verleiht.

Für wen lohnt sich das Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra?

Wir finden: Das Galaxy Z Fold8 Ultra ist vor allem für alle interessant, die mehr von ihrem Smartphone erwarten.

Wenn du häufig unterwegs arbeitest, gerne Serien schaust, viel fotografierst oder einfach moderne Technik liebst, bietet dir das faltbare Display einen echten Mehrwert.

Natürlich gehört ein solches Foldable zur Premiumklasse und ist keine günstige Anschaffung. Dafür bekommst du aber auch ein außergewöhnliches Smartphone-Konzept, das Handy und Tablet miteinander verbindet.

Unser Fazit: Ein echtes Highlight für Technikfans

Großes Display, starke Kamera, viel Speicher und intelligente Funktionen: Das Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra bringt jede Menge Technik in ein erstaunlich vielseitiges Format.

Besonders das 8-Zoll-Display macht für uns den Unterschied. Denn egal, ob du arbeitest, streamst oder durch deine Urlaubsfotos scrollst – mit einem Handgriff hast du deutlich mehr Bildschirmfläche zur Verfügung.

Wer sich ein neues Premium-Smartphone gönnen möchte und Lust auf innovative Technik hat, sollte sich dieses Modell deshalb unbedingt genauer ansehen.

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