ZDF-Sportreporter stirbt mit 67 Jahren bei Unfall

Der deutsche Sportjournalist Michael Pfeffer ist im Alter von 67 Jahren bei einem Unfall in Rio de Janeiro ums Leben gekommen. Der langjährige ZDF-Reporter hinterlässt eine große Lücke.

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Michael Pfeffer gehörte über viele Jahre zu den bekannten Stimmen der deutschen Sportberichterstattung. Zwischen 1998 und 2011 kommentierte er gemeinsam mit seinem Kollegen Peter Leissl die Tour de France. Auch bei Olympischen Spielen und im Wintersport war er für das ZDF im Einsatz.

Bewegender Abschied von Weggefährten

Leissl nahm auf der Homepage des Verbandes Deutscher Sportjournalisten Abschied von seinem langjährigen Weggefährten. Er erinnerte an Pfeffers Neugier, seine Reiselust und die vielen gemeinsamen Erlebnisse.

Pfeffer hatte zuletzt mit seiner Ehefrau Sylvia Italien erkundet. Seine Tochter Clara ist ebenfalls als Journalistin tätig, sein Sohn Matteo hat die Leidenschaft für Sport und Reisen von seinem Vater geerbt.

Todesumstände noch unklar

Der Unfall ereignete sich in Rio de Janeiro, der Heimatstadt seiner Ehefrau. Genauere Angaben zu den Umständen des Todes wurden bislang nicht öffentlich bekannt gegeben.

Leissl sprach in seinem Nachruf von einem unerwarteten Verlust. Seine Gedanken seien bei Pfeffers Familie.