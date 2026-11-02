Bis zu 23 Grad & nur wenige Flugstunden: Hier ist es im Dezember warm

Du möchtest dem grauen Winter entkommen, aber keine zwölf Stunden im Flugzeug sitzen? Gute Nachrichten: Auch in unserer näheren Umgebung gibt es Destinationen, in denen du im Dezember noch Sonne und milde Temperaturen genießen kannst.

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Während in Österreich die Temperaturen sinken und die Weihnachtsmärkte öffnen, ist anderswo noch ein Hauch von Sommer zu spüren. Wer im Dezember ein paar Tage Sonne tanken möchte, muss dafür nicht unbedingt in die Karibik oder nach Südostasien reisen. Schon nach wenigen Flugstunden erreichst du Orte, an denen dich Temperaturen um die 20 Grad erwarten.



Dabei muss es nicht immer Teneriffa oder Gran Canaria sein. Es gibt einige weniger offensichtliche Reiseziele, die gerade im Winter ihren besonderen Reiz haben. Ob Strandspaziergänge, Sightseeing oder ein Kaffee auf der sonnigen Terrasse: Diese Destinationen sind eine schöne Alternative zum österreichischen Winter.

1. Agadir, Marokko: Sonne an der Atlantikküste

Urlaub © Getty Images/Cavan Images RF

Rund drei bis dreieinhalb Flugstunden von Wien entfernt liegt Agadir an der marokkanischen Atlantikküste. Während es bei uns im Dezember oft kalt und grau ist, werden hier durchschnittliche Tageshöchstwerte von rund 22 Grad erreicht. Damit gehört die Stadt zu den wärmsten Reisezielen, die sich noch relativ schnell erreichen lassen.



Agadir ist bekannt für seinen langen Sandstrand, die Promenade und die vielen Cafés und Restaurants. Wer nicht nur am Meer entspannen möchte, kann einen Ausflug in die umliegenden Landschaften unternehmen oder das nahegelegene Surferstädtchen Taghazout besuchen. Besonders schön: Auch Marrakesch lässt sich mit etwas mehr Reisezeit in einen Marokko-Urlaub integrieren.

2. Madeira, Portugal: Frühling statt Winter

Urlaub © Getty Images

Madeira ist eine überraschende Alternative für alle, die im Dezember lieber Natur und mildes Klima statt klassischen Badeurlaub suchen. Die portugiesische Atlantikinsel wird auch als Blumeninsel bezeichnet und begeistert mit üppig grünen Landschaften, spektakulären Steilküsten und Wanderwegen entlang der sogenannten Levadas.



Im Dezember liegen die durchschnittlichen Tageshöchstwerte in Funchal bei etwa 21 Grad. Das Wetter kann allerdings wechselhaft sein, und gerade in den Bergen ist es deutlich kühler und häufiger regnerisch. Für Wanderungen, Ausflüge und gemütliche Stunden in der Sonne ist die Insel trotzdem eine spannende Wahl. Ein besonderes Highlight ist das berühmte Silvesterfeuerwerk in Funchal.

3. Malta: Mediterranes Flair ohne Hochsaison-Trubel

The Blue Lagoon on the island of Comino, Malta, is one of the Mediterranean's most famous natural attractions. Renowned for its crystal-clear turquoise waters and white sandy seabed, it is a popular destination for swimming, snorkeling, and relaxing in a picturesque setting. Surrounded by rocky cliffs and scenic coastal views, the lagoon attracts visitors from around the world, especially during the summer months, making it a highlight of any trip to the Maltese Islands. © Getty Images

Malta verbinden viele mit Sommerurlaub, Badebuchten und Strandclubs. Doch auch im Dezember hat der kleine Inselstaat im Mittelmeer einiges zu bieten. Die Temperaturen liegen tagsüber durchschnittlich bei etwa 17 Grad. Das ist zwar kein klassisches Badewetter, aber ideal, um die historischen Städte und die Küste ohne die großen Touristenmassen zu erkunden.



Besonders Valletta mit seinen engen Gassen, historischen Gebäuden und kleinen Restaurants eignet sich für einen winterlichen Städtetrip. Wer etwas mehr Zeit hat, kann auch die Nachbarinsel Gozo besuchen. Dort geht es ruhiger zu, und die Landschaft lädt zu ausgedehnten Spaziergängen ein.

4. Zypern: Noch einmal Sonne tanken

Petra tou Romiou (Aphrodite's Rock) the birthplace of Aphrodite, Paphos, Cyprus. Aerial view of Petra tou Romiou, aka Aphrodite's rock a famous tourist travel destination landmark in Paphos, Cyprus. © Getty Images

Zypern ist eine der südlichsten Inseln Europas und deshalb auch im Winter vergleichsweise mild. In der Region um Larnaka liegen die durchschnittlichen Tageshöchstwerte im Dezember bei rund 19 Grad. Damit ist die Insel eine gute Wahl für alle, die ein bisschen Sonne tanken möchten, ohne allzu weit zu fliegen.



Neben den Stränden lohnt sich ein Besuch in Paphos mit seinen archäologischen Sehenswürdigkeiten oder ein Ausflug ins Troodos-Gebirge. Dort kann es im Dezember allerdings deutlich kühler werden. Auch auf Zypern solltest du mit gelegentlichen Regentagen rechnen. Für einen entspannten Mix aus Kultur, Natur und mildem Wetter ist die Insel aber eine interessante Alternative.

5. Djerba, Tunesien: Eine Insel für eine kleine Winterauszeit

Tunisia, South Region, Governorate of Medenine, Island of Djerba, Houmt-Souk, Fort Bordj el Kebir from the 15th century © Getty Images

Djerba ist vor allem als Sommerdestination bekannt, kann aber auch im Dezember eine angenehme Auszeit vom Winter bieten. Die tunesische Insel liegt im Süden des Landes und erreicht tagsüber durchschnittlich etwa 18 Grad. Mit etwas Glück sind auch sonnigere und wärmere Tage dabei.



Im Dezember ist es allerdings ruhiger als in der Hauptsaison. Viele klassische Strand- und Hotelangebote sind eingeschränkt, und auch das Meer ist mit ungefähr 18 Grad eher frisch. Dafür kannst du die Insel und ihre Märkte entspannter erkunden, durch Houmt Souk schlendern oder die traditionelle Architektur entdecken.

6. Hurghada, Ägypten: Wenn es doch ein bisschen mehr Sommer sein darf

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Wer im Dezember tatsächlich noch am Strand liegen und ins Meer springen möchte, sollte einen Blick auf Ägypten werfen. In Hurghada am Roten Meer werden durchschnittliche Tageshöchstwerte von rund 23 Grad erreicht. Auch das Meer ist mit ungefähr 23 bis 24 Grad noch vergleichsweise angenehm.



Die Region bietet zahlreiche Strandresorts, Wassersportmöglichkeiten und Ausflüge zu Korallenriffen. Gerade für einen klassischen All-inclusive-Urlaub mit Sonne und Pool ist Hurghada eine gute Option. Die Flugzeit beträgt ungefähr viereinhalb bis fünf Stunden. Damit ist Ägypten zwar etwas weiter entfernt als Malta oder Zypern, aber noch ohne Langstreckenflug erreichbar.

Sonne im Dezember ist näher, als du denkst

Für eine kleine Flucht aus dem österreichischen Winter musst du nicht um die halbe Welt reisen. Agadir und Madeira bieten angenehme Temperaturen und viel Abwechslung, Malta und Zypern eignen sich besonders für einen sonnigen Städtetrip.