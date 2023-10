Enthüllt: Hier bekommen Sie das höchste Gehalt

Der Chef bekommt 25 % mehr, das Studium steigert das Gehalt um ein Drittel und in Wien bekommt man am meisten - die neue Gehalts-Studie

50.633 Euro pro Jahr (brutto) - so hoch liegt das mittlere Gehalt in Österreich laut neuer Studie von Job-Vermittler Stepstone. Das wäre laut dieser Analyse ein Plus von 8,9 Prozent innerhalb eines Jahres. Die wichtigsten Resultate:

Frauen verdienen (unbereinigt) immer noch 15,5% weniger als Männer.

Die höchsten Gehälter zahlt die Pharmaindustrie mit 66.547 Euro pro Jahr.

Am wenigsten bekommt man laut Studie im Gastgewerbe (38.000 Euro)

Der Chef, also Führungskräfte, verdienen um ein Viertel mehr als Angestellte ohne Personalverantwortung.

Ein Studium puscht das Gehalt um 33% nach oben.

In Wien werden die höchsten Gehälter ausbezahlt (Tabelle)

Bundesland Brutto-Jahresgehalt Wien 56.980 Euro Vorarlberg 53.667 Euro Salzburg 53.200 Euro Burgenland 50.750 Euro OÖ 49.667 Euro Steiermark 49.000 Euro NÖ 49.000 Euro Tirol 47.000 Euro Kärnten 46.667

Logisch: Je mehr Berufsjahre, desto höher der Lohn. "Das Einstiegsgehalt liegt derzeit bei 40.833 €, mit 6-10 Jahren Berufserfahrung 51.967 € und wer bereits über 25 Jahre arbeitet, verdient ein mittleres Einkommen von 60.667 €", so die Stepstone-Studie.

Für diese Unt4ersuchung wurden die Daten von 40.646 Einkommen ausgewertet.