Die schönsten Inseln 2026: Diese Traumziele haben das Ranking gewonnen

Von Griechenland bis nach Australien: Die Readers’ Choice Awards 2026 küren die beliebtesten Inseln der Welt. Wir verraten, welche Urlaubsparadiese die Nase vorne haben.

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Ein Spaziergang am griechischen Hafen, eine Kajaktour durch türkisgrüne Lagunen oder ein Strandtag unter Palmen: Wie sieht dein perfekter Inselurlaub aus? Die Leserinnen und Leser des Reisemagazins "Condé Nast Traveller" haben ihre Favoriten gewählt. Bei den Readers’ Choice Awards 2026 werden Inseln und Inselgruppen nach Regionen ausgezeichnet. Einen einzelnen offiziellen Weltsieger gibt es deshalb nicht – die höchste Punktzahl der veröffentlichten Insel-Rankings erreicht aber Palawan auf den Philippinen.

Europas schönste Insel liegt in Griechenland

Hydra © Getty Images/iStockphoto

Hydra gewinnt vor Sardinien und Naxos: Mit 98,12 Punkten sichert sich die griechische Insel den ersten Platz in Europa. Sardinien folgt mit 98,01 Punkten denkbar knapp dahinter, Naxos erreicht 97,14 Punkte.

Was Hydra so besonders macht: Rund um den Hafen schmiegen sich historische Kapitänshäuser an die Hänge, dahinter führen schmale Gassen und Treppen durch den Ort. Die für ihren autofreien Alltag bekannte Insel lässt sich wunderbar zu Fuß entdecken. Für einen Ausflug zu entfernteren Badeplätzen geht es mit dem Wassertaxi weiter. Wer im Urlaub gerne durch Gassen schlendert, am Wasser sitzt und zwischendurch ins Meer springt, findet hier die passende Kulisse.

Auch bekannte Mittelmeerlieblinge schaffen es weit nach vorne: Korsika und Sizilien komplettieren die europäischen Top fünf. Mallorca landet auf Platz zehn, Santorini auf Rang 16 und Mykonos auf Rang 18.

Die zehn schönsten Inseln Europas im Überblick

Hydra, Griechenland: 98,12 Punkte Sardinien, Italien: 98,01 Punkte Naxos, Griechenland: 97,14 Punkte Korsika, Frankreich: 96,43 Punkte Sizilien, Italien: 96,19 Punkte Sifnos, Griechenland: 95,71 Punkte Menorca, Spanien: 95,00 Punkte Ibiza, Spanien: 94,29 Punkte Paros, Griechenland: 94,01 Punkte Mallorca, Spanien: 93,71 Punkte.

Palawan erzielt die höchste Punktzahl

El Nido © Getty Images

In Asien setzt sich Palawan mit 98,99 Punkten an die Spitze. Dahinter folgen Phu Quoc in Vietnam mit 98,26 Punkten und Koh Lanta in Thailand mit 97,50 Punkten. Viel besuchte Urlaubsziele wie Phuket, Koh Samui und Bali müssen sich in dieser Leserwahl weiter hinten einreihen.

Palawans Landschaft liefert reichlich Stoff für Urlaubsträume: Besonders rund um El Nido treffen steile Kalksteinfelsen auf helle Strände und türkisfarbene Lagunen. Die Big Lagoon kannst du mit dem Kajak erkunden – eine besonders schöne Möglichkeit, die Felskulisse vom Wasser aus zu erleben.

Mauritius schlägt die Malediven

Mauritius © Getty Images

In der Kategorie Afrika und Indischer Ozean geht der erste Platz an Mauritius. Mit 97,14 Punkten liegt die Insel vor den Malediven mit 95,35 Punkten und den Seychellen mit 94,31 Punkten.

Auch Sansibar und Madagaskar gehören zu den ausgezeichneten Zielen. Wer bei der nächsten Fernreise zwischen mehreren Inselparadiesen schwankt, bekommt hier also gleich eine ganze Wunschliste geliefert.

Barbados gewinnt in der Karibik

Barbados © Getty Images/iStockphoto

Barbados holt mit 98,16 Punkten den Sieg in der Kategorie Karibik und Atlantik. Auf den weiteren Podestplätzen landen die Cayman Islands mit 98,03 Punkten und St. Barts mit 97,57 Punkten.

Auf Barbados kannst du deinen Strandtag ganz nach Stimmung gestalten: An der Westküste warten ruhigere Gewässer und helle Sandstrände, an der Atlantikküste im Osten zeigt sich die Insel mit kräftiger Brandung von ihrer wilden Seite. Dazwischen bleibt Zeit, die lokale Küche und die Rumtradition kennenzulernen.

Fidschi lässt Bora Bora hinter sich

Fidschi © Getty Images/iStockphoto

In Australasien und im Südpazifik gewinnt Fidschi mit 97,97 Punkten vor Bora Bora mit 97,14 Punkten und Tasmanien mit 95,00 Punkten.

Die Inselwelt bietet viel Abwechslung: Auf Taveuni locken Regenwald und Wasserfälle, die Yasawa-Inseln eignen sich zum Inselhüpfen, Schnorcheln und Wandern. Wer neben dem Liegestuhl auch ein wenig Abenteuer sucht, hat hier reichlich Auswahl.

Naturparadiese gewinnen in Amerika

Galápagosinseln © Getty Images/iStockphoto

In Mittel- und Südamerika stehen die Galápagosinseln in Ecuador mit 94,29 Punkten ganz oben. Ihre außergewöhnliche Tierwelt macht sie zu einem besonderen Ziel für Naturfans. Die Osterinsel in Chile und Fernando de Noronha in Brasilien folgen auf den Plätzen zwei und drei.

Nordamerikas Spitzenplatz geht an Vancouver Island in Kanada mit 97,14 Punkten, vor Kauai auf Hawaii und der mexikanischen Isla Holbox. Uralte Regenwälder, raue Pazifikküsten und zahlreiche Möglichkeiten zur Tierbeobachtung prägen die kanadische Insel. Wenn du deinen Urlaub am liebsten mit Wanderschuhen und Meeresrauschen verbringst, dürfte dieser Sieger besonders gut auf deine Reiseliste passen.