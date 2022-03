Morgen Öffnung: Handel tobt über Masken-Chaos

Österreich öffnet am morgigen Samstag. Die neue Verordnung sorgt nun aber für große Aufregung.

Nach zwei Jahren Pandemie werden fast alle Maßnahmen, die zur Eindämmung der Coronakrise dienten, mit dem Wochenende zurückgenommen. Geregelt wird die Öffnung mit einer Verordnung, die "Covid-19-Basismaßnahmen-Verordnung" heißt.

Handel tobt

Fast alle Beschränkungen werden damit aufgehoben, einzig die Maskenpflicht bleibt an bestimmten Orten. Wie der Handel in einer Aussendung kritisiert, muss man weiterhin auch in vielen Geschäften abseits des täglichen Bedarfs weiterhin Maske tragen. Der Verordnung nach gilt auch für alle Mischbetriebe, die bestimmte Waren wie Tierfutter, Medizinprodukte (z.B. Fieberthermometer, Pflaster) oder Sicherheits- und Notfallprodukten (z.B. Brennstoffe, Leuchtmittel) im Sortiment haben, die FFP2-Maskenpflicht.

Somit muss man etwa einem Baumarkt, in dem auch Brennstoffe oder Tierfutter verkauft werden, weiterhin im gesamten Geschäft eine FFP2-Maske. Auch in einem Möbelhaus, in dem Leuchtmittel verkauft werden, gilt die FFP2-Maskenpflicht demnach theoretisch weiterhin.

"Kompliziert, komplizierter, Österreich. Wie sollen unsere Kundinnen und Kunden mit dieser realitätsfernen Regelung des Gesundheitsministeriums noch verstehen, wo sie künftig verpflichtend eine FFP2-Maske tragen müssen und wo nicht? so Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will in einer Aussendung.