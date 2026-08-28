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Kroatien im Herbst: Hier ist es noch richtig warm

LR
von
Klares, türkisfarbenes Meer, Sandstrand, Boote und Pinien an der dalmatinischen Küste Kroatiens.
© Getty Images
Wer sagt, dass der Badeurlaub im August vorbei sein muss? An der kroatischen Adria können Sie den Sommer noch ein gutes Stück verlängern. Wir zeigen Ihnen, wo das Meer auch im Herbst angenehm warm ist und welche Orte sich besonders für einen späten Badeurlaub eignen.
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Der Sommerurlaub im Juli oder August ist ein Klassiker, doch echte Kroatien-Kenner setzen auf September und Oktober. Die Straßen sind leerer, die Preise sinken und die drückende Mittagshitze weicht einem angenehm mediterranen Klima. Aber kann man im Herbst wirklich noch baden? Die klare Antwort lautet: Ja, und wie! Wenn die Tage im September kürzer werden und die Luft abkühlt, speichert das Meerwasser die Sommerhitze extrem lange.

Süddalmatien

Panorama der Altstadt von Dubrovnik mit roten Dächern und Hafen am blauen Meer.
© Getty Images

Wenn Sie im Oktober auf Nummer sicher gehen wollen, lautet die goldene Regel: Je weiter südlich, desto wärmer. Süddalmatien ist der unangefochtene Spitzenreiter. Rund um die "Perle der Adria", Dubrovnik, sowie auf den traumhaften Inseln Korčula und Mljet herrschen selbst im Herbst noch beste Badebedingungen. Die Wassertemperaturen liegen hier im Oktober oft noch bei unglaublichen 22 bis 24 Grad. Packen Sie also definitiv den Bikini und die Badehose ein.

Mitteldalmatien

Sonniger Strand mit Badegästen, Pinienbäumen und klarem Wasser an der Makarska Riviera in Kroatien.
© Getty Images

Auch die Küste rund um Split, die Makarska Riviera und die vorgelagerten Inseln wie Hvar und Brač (mit dem berühmten Traumstrand "Goldenes Horn") rufen im Herbst laut nach Sommerverlängerung. Im September kratzt das Thermometer hier tagsüber noch locker an der 25-Grad-Marke und das Wasser misst meist noch herrliche 23 Grad. Im Oktober liegen die Wassertemperaturen noch bei erfrischenden 21 bis 23 Grad. Der riesige Vorteil dieser Jahreszeit: Sie können vormittags ganz entspannt und ohne Schweißausbrüche den antiken Diokletianpalast in Split erkunden und nachmittags in die warme Adria springen.

Geheimtipp Istrien

Hafen mit vielen Booten vor einer Altstadt mit Kirche und Kirchturm auf einem Hügel.
© Getty Images

Wer mit dem Auto anreist und nicht bis nach Süddalmatien durchfahren möchte, wird im Herbst auch im Norden glücklich, allerdings mit einem etwas anderen Fokus. In Istrien und der Kvarner Bucht kühlt das Wasser im Oktober auf etwa 18 bis 20 Grad ab. Für abgehärtete Schwimmer ist das an sonnigen Tagen durchaus noch machbar. Der eigentliche Star im istrischen Herbst ist jedoch die Kulinarik: Ende September beginnt hier die Trüffelsaison. Bei herrlichen 20 bis 25 Grad Lufttemperatur lassen sich die historischen Gassen von Rovinj und Pula erkunden, bevor man sich in einer traditionellen Konoba frische Trüffel-Pasta und einen edlen Tropfen Wein gönnt.

Ob ungestörtes Inselhopping, leere Traumbuchten oder entspannte Einheimische: Der Herbst zeigt das Land von seiner charmantesten Seite.

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