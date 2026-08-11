Spontan weg im August: Diese Traumziele liegen gleich um die Ecke

Die Ferienzeit neigt sich langsam dem Ende zu, doch für ein letztes Sommerabenteuer ist es noch lange nicht zu spät. Wer jetzt spontan dem Alltag entfliehen möchte, muss dafür weder lange planen noch weit reisen: Diese traumhaften Sommerziele liegen direkt vor der Haustür.

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Sie scrollen sich neidisch durch die Urlaubsfotos Ihrer Freunde, während Sie selbst noch keinen Trip gebucht haben? Keine Sorge: Für eine sommerliche Auszeit ist es noch lange nicht zu spät. Von glitzernden Seen und mediterranen Küsten bis hin zu charmanten Altstädten und versteckten Naturparadiesen warten jede Menge spannende Reiseziele. Diese Ideen sind perfekt für alle, die kurzentschlossen sind noch einmal Sommerluft schnuppern wollen.

Triest und die Obere Adria

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Pizza, Pasta, Vino und das Rauschen der Wellen: Italien geht immer. Von Südösterreich aus sind Sie in ein bis zwei Stunden am Meer, von Wien aus in etwa vier bis fünf Stunden. Sie wollen Stadtflair und Strand kombinieren? Die Strände in und um Triest (wie etwa in Sistiana) sind ideal für einen schnellen Kurztrip.

Grado, Lignano oder Jesolo, im August herrscht an der italienischen Adria zwar Hochsaison, doch für Kurzentschlossene ist noch längst nicht alles ausgebucht. Wer bei der Unterkunft flexibel ist, hat auf Campingplätzen oder in kleinen Pensionen etwas abseits der Küste oft noch gute Chancen auf einen spontanen Platz.

Mit dem Zug nach Kroatien

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Kroatien gehört für viele Österreicher im Sommer quasi zum verlängerten Wohnzimmer. Umag, Poreč und Rovinj sind mit dem Auto besonders aus der Steiermark und Kärnten schnell erreicht. Traumhafte Felsbuchten, kristallklares Wasser und Trüffel-Pasta in charmanten Altstadtgassen warten auf Sie.

Sie haben keine Lust auf Ferien-Stau auf der Autobahn? Werfen Sie einen Blick auf den ÖBB Nightjet. So fahren Sie beispielsweise am Abend in Wien los, schlafen gemütlich im Zug und kommen um 10 Uhr morgens tiefenentspannt in Split an. Von dort geht es direkt an Traumstrände wie den beliebten Kasjuni-Strand.

Karibik-Feeling an Österreichs Seen

Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt? Österreich ist ein Paradies für spontane Wasser-Fans. Ein beliebter Spot ist der Achensee, der auch liebevoll das "Tiroler Meer" genannt wird. Mit seinen erfrischenden 20 Grad Wassertemperatur im Hochsommer bietet er selbst im August die perfekte Abkühlung vor einer beeindruckenden Bergkulisse.

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Auch ein Salzkammergut-Roadtrip im August verspricht Sommerromantik pur: Vorbei am türkisblauen Fuschlsee, dem Traunsee und dem malerischen Wolfgangsee. Unser Tipp: Eine Unterkunft ein paar Kilometer abseits des direkten Seeufers ist bei spontanen Buchungen oft ruhiger und günstiger.

Geheimtipp: Slowenien

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Unser südlicher Nachbar ist der ultimative Geheimtipp für Spontan-Urlauber und Naturliebhaber. Der legendäre Bleder See und die wilden Schluchten im Triglav-Nationalpark sind ein Mekka für Outdoor-Fans. Wer mag, verbindet die spektakuläre Natur gleich noch mit einem Städtetrip ins gemütliche und hippe Ljubljana. Auch Meer-Liebhaber kommen auf ihre Kosten. Slowenien hat zwar nur eine kurze Küste, aber das pittoreske Hafenstädtchen Piran versprüht einen venezianischen Charme, perfekt für ein romantisches Spätsommer-Wochenende mit hervorragendem Seafood.

Der Balaton in Ungarn

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Gerade für Ost-Österreicher liegt der Plattensee (Balaton) verlockend nah. Das Wasser des Steppensees ist flach und heizt sich im August richtig schön auf, ein Traum, vor allem, wenn Sie mit Kindern unterwegs sind. Das Nordufer lockt mit kleinen Vulkanbergen und tollen Weinverkostungen, während am Südufer weite Badestrände warten. Ein oft unterschätztes und budgetfreundliches Ziel.

Südböhmen, Tschechien

Wer eine erfrischende Alternative zum klassischen Süden sucht, wird Südböhmen lieben. Der Lipno-Stausee wird nicht ohne Grund als "Südböhmisches Meer" gefeiert. Die riesige Wasserfläche lockt mit tollen Badestränden, idealen Bedingungen zum Segeln oder Stand-Up-Paddling und endlosen Radwegen direkt am Ufer. Das Beste: Die Wassertemperaturen sind erfrischend und die Camping- sowie Apartmentanlagen sind oft budgetfreundlicher als in Österreich oder Italien.

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Nur ein paar Kilometer weiter wartet das märchenhafte Český Krumlov (Krumau). Die historische Altstadt mit ihrer imposanten Schlossanlage und den malerischen Gassen wirkt wie aus dem Bilderbuch. Der perfekte Ausklang für einen Sommertag? Ein kühles tschechisches Bier direkt am Ufer der Moldau, unbezahlbar.