Hüllenlos im Urlaub: Das sind Europas bestbewertete FKK-Strände

Eine Analyse von Erotik.com hat 39 FKK-Strände in Europa anhand von über 62.000 Google-Bewertungen analysiert. Überraschend landet kein Mittelmeer-Strand auf Platz eins, sondern ein Traumstrand an der portugiesischen Algarve.

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Wer an textilfreies Baden denkt, hat oft sofort Spanien, Griechenland oder Südfrankreich im Kopf. Die realen Gäste-Bewertungen auf Google Maps erzählen jedoch eine ganz andere Geschichte. Der absolute Spitzenreiter im aktuellen FKK-Index 2026 ist die malerische Praia do Barril bei Tavira an der portugiesischen Algarve. Mit einer sensationellen Durchschnittsbewertung von 4,7 Sternen bei stolzen 10.595 Einzelbewertungen sichert sich dieser Strand den ersten Platz.

Direkt dahinter folgt ein sehr beliebter Favorit auf dem zweiten Platz: der Nordstrand Prerow auf dem Darß in Deutschland. Er glänzt mit einer hervorragenden Bewertung von 4,8 Sternen, hat jedoch aufgrund der geringeren Anzahl an Bewertungen (378) einen leicht niedrigeren gewichteten Gesamtscore. Den dritten Platz auf dem Podium sichert sich der Holkham Beach in der englischen Grafschaft Norfolk mit ebenfalls 4,7 Sternen bei 732 Bewertungen.

Deutschland dominiert die Top-Ränge

Besonders auffällig im diesjährigen Ranking ist die enorme Dichte an FKK-Möglichkeiten in Deutschland. Auf den Plätzen vier bis neun reihen sich gleich fünf weitere deutsche Strände ein, was die große Beliebtheit der Freikörperkultur an Nord- und Ostsee unterstreicht:

Strand Ückeritz auf Usedom (Platz 4, 4,7 Sterne, 659 Bewertungen)

auf Usedom (Platz 4, 4,7 Sterne, 659 Bewertungen) Ording Nord FKK in Sankt Peter-Ording an der Nordsee (Platz 5, 4,7 Sterne, 603 Bewertungen)

in Sankt Peter-Ording an der Nordsee (Platz 5, 4,7 Sterne, 603 Bewertungen) Sandstrand Zingst auf dem Fischland-Darß-Zingst (Platz 6, 4,7 Sterne, 464 Bewertungen)

auf dem Fischland-Darß-Zingst (Platz 6, 4,7 Sterne, 464 Bewertungen) Südstrand Göhren auf Rügen (Platz 8, 4,7 Sterne, 319 Bewertungen)

auf Rügen (Platz 8, 4,7 Sterne, 319 Bewertungen) Strand Vitte auf Hiddensee (Platz 9, 4,8 Sterne, 134 Bewertungen)

Damit befinden sich sechs deutsche Strände in den Top 10. Insgesamt ist Deutschland mit zehn Destinationen das am stärksten vertretene Land im gesamten Index. Dahinter folgen Spanien mit sieben Stränden und England mit sechs Einträgen.

Sechs deutsche FKK-Strände befinden sich in den Top 10 © Getty Images

Die komplette Rangliste im Überblick

Für alle Sonnenanbeter, die heuer noch einen hüllenlosen Urlaub planen, zeigt die folgende Übersicht alle 39 untersuchten FKK-Strände im direkten Vergleich.

Praia do Barril (Tavira, Algarve, Portugal) – Score: 4,694 (4,7 Sterne, 10.595 Bewertungen) Nordstrand Prerow (Fischland-Darß-Zingst, Deutschland) – Score: 4,667 (4,8 Sterne, 378 Bewertungen) Holkham Beach (Norfolk, England) – Score: 4,644 (4,7 Sterne, 732 Bewertungen) Strand Ückeritz (Usedom, Deutschland) – Score: 4,640 (4,7 Sterne, 659 Bewertungen) Ording Nord FKK (Sankt Peter-Ording, Nordsee, Deutschland) – Score: 4,637 (4,7 Sterne, 603 Bewertungen) Sandstrand Zingst (Fischland-Darß-Zingst, Deutschland) – Score: 4,626 (4,7 Sterne, 464 Bewertungen) Studland Naturist Beach (Dorset, England) – Score: 4,624 (4,7 Sterne, 440 Bewertungen) Südstrand Göhren (Rügen, Deutschland) – Score: 4,612 (4,7 Sterne, 319 Bewertungen) Strand Vitte (Hiddensee, Deutschland) – Score: 4,606 (4,8 Sterne, 134 Bewertungen) Playa de los Muertos (Almería, Cabo de Gata, Spanien) – Score: 4,597 (4,6 Sterne, 8.898 Bewertungen) Playa de Maspalomas (Gran Canaria, Spanien) – Score: 4,595 (4,6 Sterne, 3.912 Bewertungen) Morfa Dyffryn Naturist Beach (Gwynedd, Wales) – Score: 4,589 (4,7 Sterne, 171 Bewertungen) Fraisthorpe Beach (East Yorkshire, England) – Score: 4,588 (4,6 Sterne, 1.560 Bewertungen) Platja del Torn (Costa Daurada, Spanien) – Score: 4,585 (4,6 Sterne, 1.189 Bewertungen) Espiguette Naturist Beach (Le Grau-du-Roi, Okzitanien, Frankreich) – Score: 4,582 (4,6 Sterne, 924 Bewertungen) Praia das Adegas (Odeceixe, Algarve, Portugal) – Score: 4,578 (4,6 Sterne, 662 Bewertungen) Exotic Beach (Kos, Griechenland) – Score: 4,571 (4,6 Sterne, 427 Bewertungen) Filaki Naturist Beach (Kreta, Chania, Griechenland) – Score: 4,570 (4,6 Sterne, 389 Bewertungen) Spiaggia Naturista Punta Le Morge (Abruzzen, Italien) – Score: 4,569 (4,6 Sterne, 359 Bewertungen) Naaktstrand Callantsoog (Noord-Holland, Niederlande) – Score: 4,566 (4,7 Sterne, 75 Bewertungen) FKK-Strand Koserow (Usedom, Deutschland) – Score: 4,559 (4,6 Sterne, 178 Bewertungen) Plage Naturiste de Piémanson (Arles, Provence, Frankreich) – Score: 4,551 (4,6 Sterne, 82 Bewertungen) FKK Warnemünder Strand B (Warnemünde, Rostock, Deutschland) – Score: 4,529 (4,5 Sterne, 175 Bewertungen) Brighton Naturist Beach (East Sussex, England) – Score: 4,524 (4,5 Sterne, 289 Bewertungen) Strand Oase Norderney (Norderney, Nordsee, Deutschland) – Score: 4,523 (4,5 Sterne, 319 Bewertungen) FKK Kandarola Beach (Rab, Kvarner, Kroatien) – Score: 4,511 (4,5 Sterne, 1.037 Bewertungen) Spiaggia naturista Lecciona (Viareggio, Toskana, Italien) – Score: 4,510 (4,4 Sterne, 114 Bewertungen) Red Beach Matala (Kreta, Heraklion, Griechenland) – Score: 4,507 (4,5 Sterne, 1.791 Bewertungen) Playa de la Tejita (Teneriffa, Spanien) – Score: 4,503 (4,5 Sterne, 5.799 Bewertungen) FKK-Strand Binz/Prora (Rügen, Deutschland) – Score: 4,489 (4,3 Sterne, 110 Bewertungen) Oasi Naturista di Capocotta (Rom, Latium, Italien) – Score: 4,470 (4,3 Sterne, 168 Bewertungen) Platja des Cavallet (Ibiza, Spanien) – Score: 4,464 (4,4 Sterne, 481 Bewertungen) Spiaggia libera di Lido di Dante (Ravenna, Emilia-Romagna, Italien) – Score: 4,455 (4,4 Sterne, 627 Bewertungen) Plage Naturiste d'Agde (Cap d'Agde, Okzitanien, Frankreich) – Score: 4,454 (4,4 Sterne, 651 Bewertungen) Corton Beach (Suffolk, England) – Score: 4,453 (4,3 Sterne, 232 Bewertungen) Elia Nudist Beach (Mykonos, Griechenland) – Score: 4,424 (4,3 Sterne, 377 Bewertungen) Platja de la Mar Bella (Barcelona, Spanien) – Score: 4,420 (4,4 Sterne, 2.438 Bewertungen) Eastney Naturist Beach (Portsmouth, Hampshire, England) – Score: 4,416 (4,3 Sterne, 429 Bewertungen) Es Trenc (Mallorca, Spanien) – Score: 4,112 (4,1 Sterne, 14.086 Bewertungen)

Playa Es Trenc auf Mallorca © Getty Images/Westend61

Was Google-Bewertungen verraten

Man muss jedoch beachten, dass Google-Bewertungen den Gesamteindruck eines Besuchs erfassen und nicht nur die landschaftliche Schönheit. In die Noten fließen daher oft auch ganz praktische Faktoren wie Parkplatzgebühren, die Qualität der Zugangswege oder das gastronomische Angebot vor Ort ein. Ein prominentes Beispiel hierfür ist das absolute Schlusslicht des Rankings: der weltbekannte Strand Es Trenc auf Mallorca. Obwohl dieser Küstenstreifen landschaftlich unbestritten atemberaubend schön ist, belegt er mit 4,1 Sternen bei über 14.000 Bewertungen nur Platz 39. In den Rezensionen der unzufriedenen Gäste dominieren Berichte über massive Parkplatznot und Algen im Wasser – Themen, die mit dem eigentlichen FKK-Erlebnis wenig zu tun haben, aber die Gesamtbewertung stark nach unten ziehen.

Deshalb ist in diesem FKK-Index konsequent von den bestbewerteten und nicht zwingend von den "schönsten" FKK-Stränden die Rede. Der Index misst rein wissenschaftlich, wie die Gäste ihren Besuch vor Ort im Detail bewerten. Für die hohe Aussagekraft wurden im statistischen Verfahren die Bewertungen nach ihrer Belegstärke gewichtet und zum Mittelwert aller Strände hin gezogen. So wird verhindert, dass ein Strand mit nur sehr wenigen, aber extrem positiven Bewertungen unfair an die Spitze springt.

Ein gelungener Urlaub im FKK-Stil hängt also nicht nur vom Sand ab, sondern auch von der Infrastruktur vor Ort. Wer heuer die Hüllen fallen lassen will, findet an der Algarve und der Ostsee die am besten bewerteten Hotspots.