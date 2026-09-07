Wohin in den Herbstferien? Diese Geheimtipps sind noch angenehm warm

Nur eine Woche frei und keine Lust auf Kälte? Diese kleinen Orte im Süden Europas sind Ende Oktober und Anfang November eine spannende Alternative zu den üblichen Urlaubsklassikern.

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Die Herbstferien sind eigentlich die perfekte Gelegenheit für einen kleinen Tapetenwechsel. Das einzige Problem: Ende Oktober beziehungsweise Anfang November kann es in vielen beliebten europäischen Reisezielen bereits ziemlich ungemütlich werden. Eine Woche im sonnigen Süden klingt da wesentlich verlockender als sieben Tage zwischen Regenjacke und Heizungsdebatte.

Wir haben deshalb nicht nach den üblichen Klassikern gesucht, sondern nach kleinen Orten mit mildem Klima, von denen aus sich gleich eine ganze Region erkunden lässt. So bekommen Sie mediterranes Flair, ohne eine Fernreise daraus zu machen.

1. Marzamemi, Sizilien

Zwei Tamarisken rahmen das blaue Meer von Marzamemi in Sizilien unter sonnigem Himmel ein. © Getty Images

Ganz im Südosten Siziliens liegt Marzamemi, ein kleines ehemaliges Fischerdorf in der Provinz Syrakus. Der Ort liegt direkt an der Küste und nur wenige Kilometer von Noto und Pachino entfernt. Bekannt ist Marzamemi vor allem für seine historische Tonnara, den kleinen Hafen und die hübsche Piazza Regina Margherita mit Restaurants und bunten Stühlen. Gerade im Herbst ist die Gegend spannend: Das Val di Noto hat ein mildes Klima, das laut der italienischen Tourismusbehörde eine touristische Saison bis November ermöglicht.

Was es in der Umgebung gibt: Von Marzamemi aus sind es nur wenige Kilometer zum Naturschutzgebiet Vendicari mit Stränden, Lagunen, Salinen und Wanderwegen. Auch Noto, Pachino, Syrakus und die barocken Orte des Val di Noto lassen sich gut kombinieren.

2. Tavira, Portugal

Blick auf die Kirche Santiago in Tavira, Algarve, mit weißen Häusern und blauem Himmel. © Getty Images

Anstatt einfach "Algarve" auf die Bucketlist zu schreiben, lohnt sich ein genauerer Blick auf Tavira. Die kleine Stadt im Osten der Algarve ist wesentlich zurückhaltender als die bekannten Ferienorte und eignet sich deshalb wunderbar als Ausgangspunkt für eine entspannte Herbstwoche. Historische Gassen, weiß getünchte Häuser, kleine Cafés und die Nähe zur Küste sorgen dafür, dass man hier auch ohne klassischen Badeurlaub genug zu tun hat.

Was es in der Umgebung gibt: Von Tavira aus lassen sich die Strände und Inseln der Ria Formosa, die Küstenorte weiter westlich sowie der Naturpark erkunden. Auch ein Abstecher nach Faro oder zu kleineren Dörfern im Hinterland ist problemlos möglich.

3. Valencia, Spanien

Blick über die Altstadt von Valencia bei Sonnenuntergang vom Torre del Miguelete aus. © Getty Images

Valencia ist zwar längst kein Geheimtipp mehr, für die Herbstferien aber trotzdem ein ziemlich guter Trumpf: Die Stadt verbindet Altstadt, Strand, moderne Architektur und mediterranes Lebensgefühl – und lässt sich in wenigen Tagen gut erkunden. Gerade Ende Oktober und Anfang November ist Valencia interessant, weil man Sightseeing und Outdoor-Aktivitäten verbinden kann, ohne in der sommerlichen Hitze unterwegs zu sein. Und wer zwischendurch raus aus der Stadt möchte, muss dafür nicht einmal weit fahren.

Unser Ausflugstipp: Einen Tag für den Naturpark L’Albufera südlich von Valencia einplanen. Der Naturpark liegt nur etwa eine halbe Stunde von der Stadt entfernt und lässt sich auch ohne Mietwagen erreichen. Besonders schön ist der kleine Ort El Palmar, der mitten in der Landschaft der Albufera liegt. Dort gehören eine traditionelle Bootsfahrt auf der Lagune und eine echte valencianische Paella praktisch zum Pflichtprogramm.

4. Polis, Zypern

. © Getty Images

Zypern ist bereits ein guter Herbstkandidat. Statt sich aber einfach ein Hotel in einem großen Ferienort zu suchen, lohnt sich Polis im Nordwesten der Insel. Das kleine Städtchen liegt am Meer und nahe der Akamas-Halbinsel. In der Umgebung befinden sich außerdem das Fischerdorf Latchi, das sogenannte Bad der Aphrodite und zahlreiche Wanderwege.

Das macht die Region ideal für eine Herbstwoche: morgens wandern, danach am Meer essen und zwischendurch kleine Dörfer erkunden. Und das Klima spielt ebenfalls mit: Zypern zählt zu den wärmsten Reisezielen Europas für diese Jahreszeit; die offizielle Tourismusseite beschreibt die Monate bis November als besonders mild, mit Meerestemperaturen von über 22 Grad im offenen Meer zwischen Juni und November.

5. Portopalo di Capo Passero, Sizilien

. © Getty Images

Noch ein bisschen weiter nach unten geht es in Portopalo di Capo Passero, den südlichsten Zipfel Siziliens. Hier wirkt die Landschaft fast schon nordafrikanisch: Zitrushaine, Olivenbäume, Meer und kleine Küstenorte. Der Ort liegt ganz in der Nähe von Pachino und Marzamemi und eignet sich deshalb hervorragend für einen kleinen Roadtrip durch den Südosten Siziliens.

Was es in der Umgebung gibt: Marzamemi, Vendicari, Noto und Pachino sind schnell erreichbar. Wer eine Woche Zeit hat, kann daraus eine Route durch das südöstliche Sizilien machen, statt die gesamte Insel

Der eigentliche Trick bei diesen Reisezielen ist: Nicht versuchen, in fünf Tagen eine ganze Region abzuhaken. Lieber einen kleinen Ort als Basis auswählen und von dort Tagesausflüge unternehmen. So bleibt trotz kurzer Herbstferien Zeit für das, was man sich Ende Oktober eigentlich wünscht: Sonne im Gesicht, lange Mittagessen, Spaziergänge am Meer und ein bisschen mediterranes Lebensgefühl.