Günstige Reiseziele um den Sommer zu verlängern

Wer dem Herbst entfliehen will, findet am Mittelmeer bis Ende Oktober noch sommerliche Temperaturen. Zugleich sind viele Reisen bis zu 40 Prozent günstiger als im August.

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Mit dem Schulstart ist für viele Familien der Sommerurlaub vorbei. Für alle anderen beginnt dagegen eine besonders attraktive Reisezeit: Die Nachsaison bietet am Mittelmeer vielerorts noch sommerliche Temperaturen – und deutlich niedrigere Preise als im Hochsommer.

Ein Trendreport der Restplatzbörse zeigt, welche Ziele bis in den Oktober hinein Badewetter versprechen und wo sich besonders günstig Urlaub machen lässt.

Hier ist es auch im noch Oktober warm

An der Spitze liegt Zypern. Dort können die Temperaturen noch bis zu 29 Grad erreichen, das Meer ist mit rund 24 Grad ebenfalls angenehm warm. Auf Djerba in Tunesien sind bis zu 28 Grad und etwa 23 Grad Wassertemperatur möglich.

Auch die Türkische Riviera bietet mit bis zu 26 Grad Luft- und rund 23 Grad Wassertemperatur gute Voraussetzungen für einen Badeurlaub. Auf Kreta und anderen griechischen Inseln werden bis zu 25 Grad erreicht, das Meer kommt auf etwa 22 Grad.

Mallorca bildet mit bis zu 24 Grad Lufttemperatur und rund 22 Grad im Wasser den Abschluss der fünf wärmsten Ziele.

Bis zu 40 Prozent günstiger

Insel Samos/Griechenland. © Shutterstock

Nicht nur die Temperaturen sprechen für die Nachsaison. Mit dem Ende der Sommerferien sinken auch die Reisepreise. Aktuelle Angebote der Restplatzbörse zeigen das Sparpotenzial:

Türkische Riviera: Eine Woche im Vier-Sterne-Hotel mit All Inclusive, Transfer und Flug ab 405 Euro pro Person – laut Restplatzbörse 40 Prozent günstiger als im August .

Eine Woche im Vier-Sterne-Hotel mit All Inclusive, Transfer und Flug ab 405 Euro pro Person – laut Restplatzbörse . Kreta: Eine Woche im Vier-Sterne-Hotel mit All Inclusive, Transfer und Flug ab 497 Euro pro Person – 39 Prozent günstiger als im August .

Eine Woche im Vier-Sterne-Hotel mit All Inclusive, Transfer und Flug ab 497 Euro pro Person – . Mallorca: Eine Woche im Vier-Sterne-Hotel mit Halbpension, Transfer und Flug ab 560 Euro pro Person – 40 Prozent günstiger als im August .

Eine Woche im Vier-Sterne-Hotel mit Halbpension, Transfer und Flug ab 560 Euro pro Person – . Zypern: Eine Woche im Vier-Sterne-Hotel mit Halbpension, Transfer und Flug ab 650 Euro pro Person – 38 Prozent günstiger als im August.

Die Preise beziehen sich auf die von der Restplatzbörse genannten Angebote und können sich je nach Verfügbarkeit ändern.

Ruhigere Strände, weniger Trubel

"Die Nachsaison ist einer der besten Zeitpunkte für einen Mittelmeer-Urlaub", sagt Helmut Schönbacher, Geschäftsführer der Restplatzbörse. Die Temperaturen seien noch sommerlich, während die Strände deutlich leerer und die Preise in vielen Regionen niedriger seien. Besonders profitieren davon Reisende, die nicht an die Schulferien gebunden sind. Best Ager, Singles und Paare ohne Kinder können in der Nachsaison aus einem größeren Zimmerangebot wählen und ihren Urlaub abseits des sommerlichen Familientrubels verbringen.

Griechenland besonders gefragt

Besonders stark ist derzeit das Interesse an Griechenland. "Wir sehen besonders großes Interesse an Reisen nach Griechenland – hier verzeichnen wir aktuell ein Plus von 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr", berichtet Schönbacher. Damit dürfte Griechenland auch in der Nachsaison zu den gefragtesten Reisezielen zählen. Vor allem Kreta bietet dabei eine Kombination aus spätsommerlichen Temperaturen, warmem Meer und einem breiten Angebot an Unterkünften.

Wer flexibel ist, kann sparen

Wer den Sommer noch verlängern möchte, sollte allerdings nicht zu lange mit der Buchung warten. Auch in der Nachsaison können die Preise steigen, wenn die verfügbaren Zimmer und Flüge knapper werden.

Beratung gibt es in den 21 Restplatzbörse-Reisebüros in Österreich. Angebote sind auch online unter restplatzboerse.at buchbar.