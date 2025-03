Barca dreht verrückten Titel-Krimi in letzter Sekunde

Der FC Barcelona ist wieder Erster in der spanischen La Liga! In einem packenden Fight gegen Atletico Madrid gelang den Katalanen in der Nachspielzeit noch ein 4:2-Sieg.

Der FC Barcelona hat im Schlagerspiel der spanischen Fußballliga bei Atletico Madrid einen spektakulären Erfolg eingefahren. Die Katalanen lagen am Sonntag bereits 0:2 zurück, gingen aber noch als 4:2-Sieger vom Platz. Damit übernahmen das Team von Hansi Flick wieder Platz eins vom punktegleichen Titelverteidiger Real Madrid und hat zudem noch eine Partie in der Hinterhand. Atletico ist nach der ersten Saison-Heimniederlage vier Zähler hinter Barca Dritter. Julian Alvarez brachte die Madrilenen in Führung (45.), Alexander Sörloth legte nach (70.). Der Treffer wurde gegeben, obwohl es davor bei der Balleroberung ein Handspiel von Rodrigo de Paul gegeben hatte. Die Gäste ließen sich davon jedoch nicht beeindrucken. Robert Lewandowski verkürzte (72.), Ferran Torres köpfelte das 2:2 (78.), Lamine Yamal traf mit einem abgefälschten Schuss (92.) und erneut Torres sorgte für den Schlusspunkt (98.). Barcelona hält nun bei sieben Liga-Siegen in Folge. Für Atletico hingegen setzte es nach dem Champions-League-Aus gegen Real Madrid den nächsten Rückschlag.