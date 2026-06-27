2:0 - England schießt sich zum Gruppensieg

Panama kann sich nach einem hart umkämpften Spiel gegen England erhobenen Hauptes von der WM verabschieden. Die "Three Lions" sichern sich mit dem 2:0-Sieg den Gruppensieg.

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England hat die Vorrunde bei der Fußball-WM in Nordamerika mit einem 2:0-(0:0)-Sieg gegen Panama beendet. Jude Bellingham (62.) und Harry Kane (67.) sicherten am Samstag im Finalstadion von East Rutherford mit ihren Toren dem Team von Trainer Thomas Tuchel Rang eins in Gruppe L. Die "Three Lions" bestreiten somit ihr Sechzehntelfinale am Mittwoch in Atlanta (18.00 Uhr). Für Panama ist die zweite WM-Teilnahme indes eine Nullnummer - punkt- und torlos geht es nach Hause.

Tuchel rotierte in seiner Startelf, wechselte gleich fünfmal: So durften Marcus Rashford, Morgan Rogers und Bukayo Saka von Beginn weg offensiv wirbeln, während unter anderem Declan Rice eine Verschnaufpause erhielt. Jude Bellingham agierte dafür etwas weiter hinten als üblich. Bei regnerischen Bedingungen war England das erwartet dominante Team, Underdog Panama mit LASK-Verteidiger Andres Andrade versteckte sich aber nicht und verteidigte kompakt.

Marcus Rashford setzte einen ersten Warnschuss ab, den Orlando Mosquera abwehrte (8.). Keeper Jordan Pickford war bei einem Schuss von Jose Luis Rodriguez aufmerksam (26.). Rashford blieb per Kopf (38.) und per Freistoß (45.+3) zu ungenau.

Bellingham bricht den Bann

Im zweiten Abschnitt wäre der Vize-Europameister fast durch ein Eigentor des Außenseiters in Führung gegangen. Jose Cordoba schoss Andrade vor dem eigenen Tor an, doch der Abpraller ging knapp über das Gehäuse (52.). Kane scheiterte danach an Mosquera (57.).

Panama gegen England 1 / 8 © APA/AFP/CHARLY TRIBALLEAU © EPA Fußballspieler jubeln nach einem Tor, während der Torwart den Ball aus dem Netz holt. © APA/AFP/JEWEL SAMAD

Nach einem Saka-Corner brach Bellingham schließlich den Bann und netzte mit links ein. Der Real-Madrid-Star assistierte kurz darauf beim 2:0, seine Flanke veredelte Kane per Kopf. Für den Bayern-München-Stürmer war es der elfte WM-Treffer (englischer Rekord), er zog an Gary Lineker (10) vorbei.

Der Ehrentreffer Panamas in der Nachspielzeit durch den eingewechselten Jose Fajardo zählte wegen Abseits nicht (91.). Die Mittelamerikaner bleiben bei Weltmeisterschaften ohne Punkt, in nun sechs Spielen setzte es sechs Niederlagen.