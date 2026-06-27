Das sind unsere möglichen Gegner bei einem Aufstieg

In der Nacht auf Sonntag wird Österreich mit dem Taschenrechner beim Algerien-Hit mitfiebern. Neben Spanien gibt es mittlerweile nur noch zwei weitere mögliche Gegner für unser Team.

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Der Countdown läuft. Um 4 Uhr (HIER im oe24-LIVE-TICKER) trifft unser Nationalteam in Kansas City im Kampf um den Aufstieg ins Sechzehntelfinale auf Algerien. Vor dem Anpfiff wird bereits klar sein, welche Gegner auf Ralf Rangnicks Team im Falle eines Aufstieges warten.

Aufgrund der Entwicklung der letzten Spiele ist Verlieren mittlerweile beinahe verboten. Bis zu unserem Anpfiff könnte es sogar so weit kommen, dass unsere WM-Helden bei einer Niederlage fix ausgeschieden sind.

Das wäre dann der Fall, wenn Kroatien gegen Ghana (ab 23 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) gewinnt und im Anschluss auch der Kongo gegen Usbekistan (ab 1.30 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) siegt.

Das ist unser Gegner bei einer Niederlage

Sollten wir tatsächlich gegen Algerien verlieren und Kongo oder Kroatien ihre Spiele nicht gewinnen, wird es auf jeden Fall um die Tordifferenz gehen. Wenn beide Rivalen im Fernduell verlieren, könnte man sich sogar eine Niederlage mit zwei Toren Unterschied leisten. Wenn allerdings nur eine der beiden Nationen patzt, darf die ÖFB-Auswahl nur mit einem Tor Differenz den Platz verlassen, ansonsten muss man danach die Koffer packen.

Tabelle Dritte © oe24

Klar ist auch, dass wir als möglicher Drittplatzierter entweder gegen den Sieger der England-Gruppe (Mi., 1. Juli, 18 Uhr in Atlanta) oder Belgien (Mi., 1. Juli, 22 Uhr in Seattle) spielen werden. Holt das Team mindestens einen Punkt, kommt es zum Duell mit dem bisher nicht glänzenden Turnier-Favoriten und Europameister Spanien (Do., 2. Juli in Los Angeles).