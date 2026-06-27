FIFA verbietet ÖFB-Fanmarsch

Bittere Info für alle ÖFB-Fans in den USA! In Kansas City darf kein rot-weiß-roter Fanmarsch abgehalten werden.

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Als Grund für die Fanmarsch-Absage wird angegeben, dass es keine passende Route zum Arrowhead-Stadion gibt.

Die Fankurve Österreich informiert: "Die Fankurve Österreich ist im ständigen Austausch mit den Verantwortlichen des ÖFB bzgl. Planung und Ablauf vor Ort in den jeweiligen WM-Spielorten.

Der ÖFB wiederum ist in engem Kontakt und Austausch mit den jeweiligen örtlichen Behörden und der FIFA, was wann und wo möglich und umsetzbar ist."

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"Ein organisierter, geeigneter Treffpunkt und sinnvoller Fanmarsch von der Stadt bis direkt zum Stadion in Kansas City ist diesmal leider nicht möglich, da uns dafür keine geeignete Route zur Verfügung steht.

Deshalb gilt diesmal unser voller Fokus dem lautstarken Support in der Kurve im Stadion", heißt es in dem Statement weiter.