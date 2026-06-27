Fußball WM
TV
E-Paper
Sport

Er verpasst Showdown

Kongo-Kult-Fan darf nicht in die USA einreisen

OR
von
Ein Mann in rotem Sakko und blauer Hose steht jubelnd inmitten einer Fußballmenge im Stadion.
© FIFA via Getty Images
Kongo-Kult-Fan Lumumba Vea, der während der Spielen regungslos im Stadion steht, wird den Showdown gegen Usbekistan verpassen.
OE24 auf Google bevorzugen

Das Bild von Lumumba Vea, der menschlichen Statue und dem Kongo-Superfan, ging während der WM um die Welt. Er steht das ganze Spiel über regungslos auf einem Podest.

Auch interessant

Usbekistan hofft gegen Kongo auf Sieg-Premiere

DIESE ÖFB-Legende steckt hinter der Kap-Verde-Sensation

Schock während WM: Oranje-Star verliert sein Kind

Seiner Meinung nach soll das der Mannschaft auf dem Platz Kraft geben, was vor allem gegen Portugal geholfen hat. Gegen Kolumbien mussten sich die Afrikaner knapp mit 1:0 geschlagen geben.

Nach dem Auftakt in Houston ging es für Leoparden weiter nach Guadalajara. Der Showdown gegen Usbekistan in der Nacht auf Samstag (ab 1.30 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) findet in Atlanta statt. Mit einem Sieg würden die Afrikaner fix den Aufstieg in die K.o.-Phase schaffen.

Kein Visum

Das muss das Team allerdings ohne die Unterstützung des Edel-Fans schaffen. Denn wie nun bekannt wurde, ist sein Visum für die neuerliche Einreise in die USA abgelehnt worden.

Die Verantwortlichen der Kongolesen setzen nun alle Hebel in Bewegung, dass Lumumba Vea im Falle eines Aufstieges wieder in die USA darf und sein Team traditionell stoisch ruhig unterstützen darf.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Das ist DIE Sensation der WM

WM-Eklat: Verband lässt Team nach Spiel in USA zurück

Neue Verletzungssorgen bei Europameister Spanien

DIESE ÖFB-Legende steckt hinter der Kap-Verde-Sensation

Kongo-Kult-Fan darf nicht in die USA einreisen

Promi-Überraschung: Dieser Star taucht als Haaland-Double auf

Das war die WM-Nacht

Nach Schicksalsschlag: Frankreich-Coach ist zurück

DFB-Wirbel: Nagelsmann bricht wichtige FIFA-Regel

Schock während WM: Oranje-Star verliert sein Kind