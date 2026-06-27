Kongo-Kult-Fan darf nicht in die USA einreisen

Kongo-Kult-Fan Lumumba Vea, der während der Spielen regungslos im Stadion steht, wird den Showdown gegen Usbekistan verpassen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Das Bild von Lumumba Vea, der menschlichen Statue und dem Kongo-Superfan, ging während der WM um die Welt. Er steht das ganze Spiel über regungslos auf einem Podest.

Seiner Meinung nach soll das der Mannschaft auf dem Platz Kraft geben, was vor allem gegen Portugal geholfen hat. Gegen Kolumbien mussten sich die Afrikaner knapp mit 1:0 geschlagen geben.

Dieser Twitter Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Twitter“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Nach dem Auftakt in Houston ging es für Leoparden weiter nach Guadalajara. Der Showdown gegen Usbekistan in der Nacht auf Samstag (ab 1.30 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) findet in Atlanta statt. Mit einem Sieg würden die Afrikaner fix den Aufstieg in die K.o.-Phase schaffen.

Kein Visum

Das muss das Team allerdings ohne die Unterstützung des Edel-Fans schaffen. Denn wie nun bekannt wurde, ist sein Visum für die neuerliche Einreise in die USA abgelehnt worden.

Die Verantwortlichen der Kongolesen setzen nun alle Hebel in Bewegung, dass Lumumba Vea im Falle eines Aufstieges wieder in die USA darf und sein Team traditionell stoisch ruhig unterstützen darf.