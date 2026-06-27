Schock während WM: Oranje-Star verliert sein Kind

Traurige Nachrichten abseits des sportlichen Geschehens bei der Fußball-Weltmeisterschaft: Noa van der Bij, die Lebensgefährtin von Holland-Star Cody Gakpo, hat einen schweren Schicksalsschlag enthüllt. Das Paar trauert um ihr verlorenes Kind.

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Während die niederländische Nationalmannschaft auf dem Platz eine starke Weltmeisterschaft spielt, durchlebt Stürmer-Star Cody Gakpo abseits des Rasens schwere Zeiten. Die Freundin des 27-jährigen Liverpool-Profis, Noa van der Bij, hat eine Fehlgeburt erlitten.

Das Paar, das sein Privatleben für gewöhnlich abseits der großen Öffentlichkeit genießt, muss den schmerzhaften Verlust verarbeiten. Gakpo steht aktuell im Kader der "Elftal" und stand noch bei den letzten Gruppenspielen auf dem Platz.

© Instagram

Unterstützung von Fans und Teamkollegen

Die genauen Umstände behält die Familie größtenteils privat. Mit gebrochenem Herzen teilen wir die niederschmetternde Nachricht mit, dass unser kleiner Sohn während der Schwangerschaft verstorben ist. Danke für eure Liebe und Unterstützung", schreibt die 26-jährige in dem Posting auf Instagram. Teamkollegen und Fans aus aller Welt drücken dem Paar via Social Media ihr tiefstes Beileid aus.

Für Gakpo, der sich in den letzten Jahren zu einem der wichtigsten Leistungsträger in seinem Nationalteam entwickelt hat, bedeutet die Situation eine enorme mentale Belastung inmitten des größten Fußballturniers der Welt.

Ob Gakpo für die kommenden K.-o.-Spiele der Niederlande eine Pause einlegen wird, um bei seiner Familie zu sein, ist derzeit noch offen. Der niederländische Verband hat sich zu einem möglichen Sonderurlaub des Stürmers noch nicht offiziell geäußert.