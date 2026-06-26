Usbekistan hofft gegen Kongo auf Sieg-Premiere

Im zweiten Spiel in Gruppe K kann sich die Demokratische Republik Kongo mit einem Erfolg gegen Usbekistan für die K.o.-Phase qualifizieren.

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Die Demokratische Republik Kongo darf sich in der Nacht auf Sonntag (ab 1.30 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) mit dem ersten Sieg bei einer Weltmeisterschaft gegen die noch punktlosen Usbeken gute Chancen auf den Aufstieg ausrechnen, den Zentralasiaten hilft in Atlanta ebenfalls nur ein Premierenerfolg weiter. Bisher zahlten die Usbeken bei ihrem WM-Debüt jedoch viel Lehrgeld. Dem 1:3 gegen Kolumbien folgte ein 0:5 gegen Portugal. "Ich habe an die Spieler appelliert, mutiger zu sein, keine Angst zu haben. Mit dieser Einstellung kannst du als Mannschaft wachsen", meinte Usbekistans Teamchef Fabio Cannavaro. Seine Elf muss sich vor allem in der Offensive um Kapitän Eldor Shomurodov steigern.

Die kongolesische Mannschaft kämpft bei ihrer zweiten WM-Teilnahme nach 1974 um den ersten Einzug in die K.o.-Phase. Der erste Sieg auf WM-Ebene und die dadurch resultierenden vier Zähler sollen dies ermöglichen. Trainer Sebastien Desabre kündigte an, "Risiken eingehen" zu wollen. "Ein Unentschieden wird nicht reichen", erkannte der Franzose mit Blick auf die Tabelle. Es wird erwartet, dass die Zentralafrikaner die Partie angriffslustiger als in den ersten beiden Gruppenspielen angehen. Die Hoffnungen ruhen auf Betis-Angreifer Cedric Bakambu und seinem bei Newcastle engagierten Nebenmann Yoane Wissa.