USA will Teamchef bis zur nächsten WM halten

Mauricio Pochettino sorgt bei der Heim-WM mit den USA für Furore. Nun liegt dem argentinischen Nationaltrainer ein langfristiges Angebot zur Vertragsverlängerung bis 2030 vor.

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Nach dem großen Erfolg in der Gruppenphase steht für das US-Team nun das wichtige Sechzehntelfinale an, wo am Donnerstag um 2 Uhr Bosnien und Herzegowina als Gegner wartet. Auch die Fußballfans in Österreich blicken gespannt auf diese K.-o.-Runde, während hinter den Kulissen bereits die Weichen für die Zukunft gestellt werden. Laut Berichten von "The Athletic" möchte der US-Verband den Kontrakt mit Mauricio Pochettino unbedingt vorzeitig verlängern.

Entscheidung nach dem Turnier

Der aktuelle Vertrag des 54-jährigen Argentiniers läuft nach der laufenden Weltmeisterschaft aus. Eine endgültige Entscheidung über seine persönliche Zukunft möchte der Coach allerdings erst im Anschluss an das gesamte Turnier treffen. Der Verband zeigt sich mit der bisherigen Arbeit des Trainers jedenfalls rundum zufrieden.

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Erfolg bei der Heim-WM

Die Amerikaner überzeugten bei der Weltmeisterschaft im eigenen Land auf ganzer Linie und qualifizierten sich als Sieger ihrer Gruppe für die nächste Runde. Das neue Angebot des amerikanischen Verbandes würde Pochettino nun bis zur Weltmeisterschaft im Jahr 2030 an das Nationalteam binden.