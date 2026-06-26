Fans vermuten Nagelsmann-Verschwörung

Wo steckt Deniz Undav? Das fragten sich viele Deutschland-Fans bei der 1:2-Blamage gegen Ecuador. Der deutsche Top-Scorer schmorte abermals auf der Bank. Steckt eine Verschwörung dahinter?

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DFB-Bundestrainer Julian Nagelsmann sorgte mit seinen Personalentscheidungen wieder einmal für Wirbel. Viele Fans fordern, dass Stuttgart-Stürmer Deniz Undav in die Startelf soll.

Doch Nagelsmann entschied sich abermals für Kai Havertz und seinen "Liebling" Leroy Sané. In den sozialen Medien wird Nagelsmann Bevorzugung vorgeworfen.

Instagram-Verschwörung?

Jetzt sind Fans einer Instagram-Verschwörung auf der Spur. Nagelsmann folgt nämlich Leory Sané, aber nicht Deniz Undav. Steckt da also mehr dahinter?

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Wir werden im Sechzehntelfinale erfahren, wie sich Nagelsmann diesmal entscheiden wird.