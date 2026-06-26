Wirbel um Stürmer
Fans vermuten Nagelsmann-Verschwörung
DFB-Bundestrainer Julian Nagelsmann sorgte mit seinen Personalentscheidungen wieder einmal für Wirbel. Viele Fans fordern, dass Stuttgart-Stürmer Deniz Undav in die Startelf soll.
Auch interessant
Doch Nagelsmann entschied sich abermals für Kai Havertz und seinen "Liebling" Leroy Sané. In den sozialen Medien wird Nagelsmann Bevorzugung vorgeworfen.
Instagram-Verschwörung?
Jetzt sind Fans einer Instagram-Verschwörung auf der Spur. Nagelsmann folgt nämlich Leory Sané, aber nicht Deniz Undav. Steckt da also mehr dahinter?
+++ Alle News zur Fußball-WM finden Sie HIER auf dem oe24-WM-Channel +++
Wir werden im Sechzehntelfinale erfahren, wie sich Nagelsmann diesmal entscheiden wird.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden