England darf sich gegen Panama keinen Patzer leisten

Bei der Fußball-WM in Nordamerika bietet der Showdown in Gruppe L einen Dreikampf: England, Ghana und Kroatien spielen um den Gruppensieg.

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Aus der Pole Position starten die Engländer, die am Samstag (ab 23 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) auf das punktelose Schlusslicht Panama treffen. Die "Three Lions" weisen nach zwei Matches vier Zähler auf, haben aber das bessere Torverhältnis als die punktgleichen Ghanaer.

Englands WM-Kampagne steht an einem entscheidenden Punkt. Dem überzeugenden 4:2-Auftaktsieg gegen Kroatien folgte ein enttäuschendes 0:0 gegen Ghana, das die Probleme gegen einen tief stehenden Gegner aufzeigte. Vor dem finalen Duell mit Panama in East Rutherford nahe New York hat der Vize-Europameister den Poolsieg weiterhin in der eigenen Hand. "Es gab gegen Ghana gute Phasen, aber auch Dinge, die wir verbessern müssen", sagte Goalgetter Harry Kane, der gegen die Afrikaner im Finish einen "Sitzer" ausließ. "Das ist kein Grund zur Sorge, und hoffentlich machen wir es gegen Panama besser."

Die Mannschaft von Thomas Tuchel hofft gegen Underdog Panama auf eine Leistungssteigerung, um mit reichlich Selbstbewusstsein in die K.o.-Phase des WM-Turniers starten zu können. Die Mittelamerikaner mit dem LASK-Verteidiger Andres Andrade kommen da als Gegner womöglich gerade recht. Panama ist bei seiner zweiten WM-Teilnahme bereits ausgeschieden und spielt nur noch um einen versöhnlichen Abschluss. Zwei Niederlagen, kein Punkt und noch kein erzieltes Tor sprechen eine klare Sprache. Bei der WM 2018 fertigten die Engländer den Außenseiter 6:1 ab.