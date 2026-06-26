Kroatien gegen Ghana voll auf Sieg

Für Kroatien ist gegen Ghana ein Sieg im Kampf um den Aufstieg fast schon Pflicht.

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Sollte England im Vorrunden-Finale Punkte liegen lassen, ist der Gewinner des Duells zwischen Kroatien und Ghana am Samstag (ab 23 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) in Philadelphia Gruppensieger. Die Afrikaner könnten selbst bei einem knappen Erfolg des englischen Konkurrenten noch Platz eins erreichen, Voraussetzung wäre ein eigener hoher Sieg. Danach schaut es aber nicht aus: Die Black Stars erzielten in zwei Partien gerade einmal ein Tor, holten daraus aber die höchstmögliche Punkte-Ausbeute. Mit einem Remis wäre Platz zwei jedenfalls abgesichert.

Ein Unentschieden dürfte auch das Minimumziel der Kroaten sein, dieses würde zum Weiterkommen reichen. Allerdings ist der WM-Dritte von 2022 noch auf Formsuche, Coach Zlatko Dalic sieht noch viel Luft nach oben. "Um ehrlich zu sein, bin ich mit unserem Spiel nicht besonders zufrieden", hatte der 59-Jährige nach dem mageren 1:0 gegen Panama gemeint. Die Leistung müsse in allen Mannschaftsteilen besser werden, forderte Dalic. Im dritten Vorrundenspiel sollen daher nicht nur Punkte und der Aufstieg, sondern auch ein fußballerischer Fortschritt her.