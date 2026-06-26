Panama-Kicker gehen sich an die Gurgel

Beim WM-Team von Panama liegen die Nerven komplett blank. Vor dem letzten Gruppenspiel gegen England kam es beim Training zu einer handfesten Konfrontation zwischen zwei Spielern der Nationalmannschaft.

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Das für Samstag angesetzte WM-Spiel gegen England wirft bei Panama bereits im Vorfeld hohe Wellen, allerdings ganz anders als gedacht. Die Vorbereitungen für das Match der Zentralamerikaner wurden nämlich von einer hitzigen Konfrontation auf dem Trainingsplatz überschattet.

Für das Team geht es sportlich eigentlich um nichts mehr, da Panama nach zwei Niederlagen in den ersten beiden Partien bereits fix aus dem Turnier ausgeschieden ist. Das finale Match der Gruppe L gegen die Mannschaft von Thomas Tuchel wird im MetLife Stadium ausgetragen. Doch beim öffentlichen Training krachte es plötzlich gewaltig zwischen Cecilio Waterman und José Luis Rodríguez.

Handgreiflichkeiten auf dem Platz

Waterman wurde von Kameras gefilmt, wie er Rodríguez heftig gegen die Brust stieß. Nur das schnelle Eingreifen der Teamkollegen verhinderte Schlimmeres, da sie Waterman zurückhalten mussten, als dieser den Streit weiterführen wollte. Der Vorfall war jedoch schnell wieder vorbei und die öffentliche Trainingseinheit konnte danach normal fortgesetzt werden.

Team ist absolut lebendig

Teamchef Tommy Christiansen, der früher einmal Leeds trainierte, zeigte sich von dem Vorfall überrascht, aber durchaus angetan. Bei der Pressekonferenz vor dem Match spielte er die Situation herunter. "Das ist eine normale Situation", erklärte Christiansen vor den Journalisten. Er fügte hinzu: "Ich hätte das gerne öfter gesehen, es bedeutet, dass das Team lebt, sie sind bereit, vollen Einsatz zu zeigen und kämpfen im Kader um einen Platz in der Startelf." Für Panama geht es nun darum, den Fokus wieder auf das sportliche Geschehen am Samstag zu lenken.