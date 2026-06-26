Astro-Woche
27.6. – 3.7.2026: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers
Widder (21. März – 20. April)
- Liebe: Das Wochenende könnte auch in der Liebe heiß werden. Nur keine unbedachten Aktionen von Montag bis Mittwoch! Hören Sie auf die Stimme der Vernunft!
- Gesundheit: Mars bringt Ihnen ab Montag neue Energie und neuen Schwung. Ihre Nerven brauchen trotzdem mehr Ruhe.
- Beruf: In dieser Hinsicht ist jetzt große Vorsicht geboten, nehmen Sie sich viel mehr Bedenkzeit!
Stier (21. April – 20. Mai)
- Liebe: Bleiben Sie cool und souverän und seien Sie vorsichtig mit Ihren Erwartungen! Nutzen Sie die Tage bis Mittwoch, um mit Toleranz und Vernunft zu punkten!
- Gesundheit: Der große Stress lässt endlich spürbar nach. Herz und Kreislauf sollten Sie trotzdem noch schonen.
- Beruf: Sie kommen bis Mittwoch bei Bewerbungen gut an. Zurückhaltung aber in finanziellen Fragen!
Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)
- Liebe: Mars stimuliert Ihre Kontaktfreude und auch Venus begünstigt Ihr Liebesglück. Singles sollten sich aber erst für Donnerstag oder Freitag verabreden.
- Gesundheit: Sie kriegen von Mars enormen Rückenwind. Nutzen Sie diesen Energieschub erst mal möglichst sportlich!
- Beruf: Ihr Herrscher Merkur ist jetzt drei Wochen lang rückläufig, vertagen Sie große Entscheidungen!
Krebs (22. Juni – 22. Juli)
- Liebe: Ein bisschen vernünftiger und cooler von Montag bis Mittwoch! Wenn Sie nicht zur Spielverderberin werden, werden Sie ab Donnerstag wieder Spaß haben.
- Gesundheit: Ihr Nervenkostüm ist bis Mittwoch sehr empfindlich. Also lieber mehr schlafen und Pausen einlegen!
- Beruf: Gehen Sie Diskussionen bis Mittwoch aus dem Weg und überdenken Sie Ihre Pläne lieber noch!
Löwe (23. Juli – 23. August)
- Liebe: Am Wochenende sind Ihnen die Liebesterne ganz besonders gewogen. Nur nicht gleich zu stürmisch! Ein bisschen zurückhaltender kommen Sie noch besser an.
- Gesundheit: Ihr Kreislauf könnte unter der Sommerhitze etwas leiden. Verschaffen Sie sich etwas mehr Abkühlung!
- Beruf: In finanziellen Belangen geht es jetzt bestimmt aufwärts. Neue Kontakte sehr genau prüfen!
Jungfrau (24. August – 23. September)
- Liebe: Von Montag bis Mittwoch fallen Sie bestimmt angenehm auf. Nur nicht gleich zu ernsthaft, unter der Löwe-Venus darf die Liebe ruhig etwas verspielt sein.
- Gesundheit: Sie sollten jetzt etwas vorsichtiger werden. Fuß vom Gas und auch kein sportliches Risiko eingehen!
- Beruf: Stehen Sie vor Entscheidungen? Lassen Sie sich nicht stressen, sondern kompetent beraten!
Waage (24. September – 23. Oktober)
- Liebe: Unter dem Zwillinge-Mars und der verspielten Löwe-Venus wird alles wieder leichter. Genießen Sie anregende Flirts, aber lassen Sie sich nicht blenden!
- Gesundheit: Ein guter Zeitpunkt, um wieder sportlicher zu werden. Nur etwas vorsichtiger von Montag bis Mittwoch!
- Beruf: Sie sind jetzt wieder entschlossener, sollten sich für Ihre Planung aber mehr Zeit nehmen.
Skorpion (24. Oktober – 22. November)
- Liebe: Vorsicht mit erotischen Abenteuern, die könnten zu Enttäuschungen führen. Lassen Sie aber in bestehenden Beziehungen wieder etwas mehr Leichtigkeit zu!
- Gesundheit: Der große Stress ist überstanden. Es wäre an der Zeit, sich mal einen erholsamen Urlaub zu gönnen.
- Beruf: Sie sind sehr aufnahmefähig und kommunikativ. Lassen Sie Ihre Ideen aber noch etwas reifen!
Schütze (23. November – 21. Dezember)
- Liebe: Freuen Sie sich auf ein tolles Liebesweekend. Singles sollten etwas vorsichtiger sein und sich auf nichts einlassen, das Sie unter Druck setzen könnte.
- Gesundheit: Die Mars-Opposition könnte sehr herausfordernd werden. Teilen Sie sich Ihre Energien vernünftig ein!
- Beruf: Es ist jetzt keine Zeit für schnelle Entscheidungen. Überprüfen Sie alle Optionen genauer!
Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)
- Liebe: Es könnte jetzt alles wieder viel entspannter werden, wenn Sie auf Diskussionen verzichten und mit der Liebe viel großzügiger und toleranter umgehen.
- Gesundheit: Nervlich sind Sie immer noch sehr angespannt. Gönnen Sie sich so viel Erholung wie irgend möglich!
- Beruf: Bis Mittwoch könnten sich Differenzen wieder zuspitzen. Einigen Sie sich ganz pragmatisch!
Wassermann (21. Jänner – 18. Februar)
- Liebe: Sie sind jetzt zwar sehr entschlossen, aber unter der Venus-Opposition gibt es kaum passende Resonanz. Ab Donnerstag werden Sie trotzdem Spaß haben.
- Gesundheit: Sie haben endlich wieder viel mehr Energie. Herz und Kreislauf trotzdem nicht zu sehr strapazieren!
- Beruf: Etwas mühsames Gesprächs- und Verhandlungsklima. Geduldig bleiben und finanziell vorsichtig!
Fische (19. Februar – 20. März)
- Liebe: Mars könnte für Unruhe sorgen. Bleiben Sie im Gespräch, auch wenn Sie sich wieder verunsichert fühlen. Gefragt: Eine souveräne Haltung und kühler Kopf.
- Gesundheit: Mental sind Sie stark, aber physisch sollten Sie sich schonen. Auf in einen möglichst ruhigen Urlaub!
- Beruf: Sie liegen mit Ihren Ideen und Argumenten richtig. Überzeugungsarbeit braucht aber Geduld.
Ihre Glückszahlen: 150, 100, 90
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