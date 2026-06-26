Überblick
Österreich muss zittern: DAS ist die Tabelle der besten Gruppen-Dritten
Wenn das ÖFB-Team in der Nacht von Samstag auf Sonntag (ab 4 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) in Kansas City auf Algerien trifft ist klar, dass die mit einem Sieg oder Remis auf Platz 2 in der Gruppe J landen und der Aufstieg fix ist.
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Im Falle einer Niederlage müsste man allerdings zu den acht besten Gruppen-Dritten zählen. oe24 zeigt Ihnen HIER, wie die aktuelle Tabelle der Drittplatzierten aussieht.
Bei Punktegleichheit zählt am Ende die Tordifferenz, die uns im Zweifelsfall noch retten könnte. Allerdings könnte es auch sein, dass man mit einer weiteren Niederlage schon die Koffer packen muss.
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