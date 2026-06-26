Österreich droht totaler WM-Hammer

Es geht um ALLES oder NICHTS! Am Sonntag (4 Uhr, live in ORF 1) zittert ganz Österreich beim Gruppen-Finale gegen Algerien mit.

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Das ÖFB-Team benötig in Kansas City gegen Algerien einen Punkt, um als Zweiter fix im Sechzehntelfinale zu stehen. Sollten Alaba und Co. den zweiten Platz schaffen, dann droht mit Spanien (theoretisch könnten auch Uruguay und Kap Verde die Gruppe noch gewinnen) aber ein echter Mega-Brocken.

Erst Lamine Yamal, dann Ronaldo?

Schafft die Rangnick-Elf auch diese Hürde, dann würde im Achtelfinale der nächste Hammer-Gegner warten. In der Runde der letzten 16 würde es wohl gegen Portugal oder Kroatien gehen. Erst im Viertelfinale würde dann – etwa mit den USA – ein "leichterer" Gegner warten.

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Oder geht es gegen die Schweiz?

Schafft Österreich als Gruppendritter den Aufstieg, dann würde es mit ziemlicher Sicherheit gegen unsere Schweizer Nachbarn (am Freitag 05:00 Uhr in Vancouver) gehen. In einem möglichen Achtelfinale würde dann wohl gegen den Sieger aus Kolumbien gegen Ghana gehen. Brisant: Durch den komplizierten WM-Modus könnte es in einem Viertelfinale wieder gegen Weltmeister Argentinien gehen.

ABD0233_20260625 - SANTA BARBARA - USA: Teamchef Ralf Rangnick (AUT) am Donnerstag, 25. Juni 2026, während eines Trainings des ÖFB Nationalteams in Santa Barbara. - FOTO: APA/GEORG HOCHMUTH © APA/GEORG HOCHMUTH

Droht Schande von Kansas City?

Weil nicht nur Österreich, sondern mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch Algerien ein Remis zum Aufstieg reicht, befürchten internationale Medien in Anlehnung an die "Schande von Gijon", als Österreich und Deutschland 1982 mit ihrem Nichtangriffspakt bei 0:1 ausgerechnet WM-Debütant Algerien aus dem Turnier kegelten, bereits die "Schande von Kansas City". In bisher 47 ÖFB-Länderspielen unter Rangnick gab es aber noch kein einziges 0:0.

Überhaupt haben die Österreicher in sechs Partien bei EM und WM unter dem Deutschen noch nie zu Null gespielt. Bei einer WM gelang das dem ÖFB-Team zuletzt 1982 eben gegen Algerien. Damals setzten sich die Österreicher dank Toren von Walter Schachner und Hans Krankl mit 2:0 durch. Elf WM-Partien in Serie hat Rot-Weiß-Rot seither immer zumindest ein Gegentor erhalten.